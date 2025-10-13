Новини
София Вергара показа съблазнително тяло на 53 г. (СНИМКА)

13 Октомври, 2025 19:34 1 267 12

Звездата е в черен бански костюм с дълбоко V-образно деколте, което подчертаваше бюста ѝ

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Колумбийско-американската актриса, телевизионна водеща и модел София Вергара показа фигурата си в разголен тоалет, изненадвайки феновете си. Снимки и коментари се появиха на страницата ѝ в Instagram.

53-годишната звезда беше снимана в черен бански костюм с дълбоко V-образно деколте, което подчертаваше бюста ѝ. Тя позира с разпусната коса, ярък грим и обеца във формата на риба.


Феновете похвалиха стегнатата фигура на звездата в секцията за коментари под публикацията, която събра 146 000 харесвания. „Невероятна“, „Разкошно тяло“, „Защо ставаш все по-млада и по-млада?“, „Красива и отвътре, и отвън“ и „Ти си най-секси жената на планетата“, написаха те.


  • 1 Синоптик

    3 3 Отговор
    Ще я набивам с 15 но ще го усеща като 30.

    19:36 13.10.2025

  • 2 Антимилиционер

    5 2 Отговор
    Тая много голяма дори и за възрастта си. Не е за българска уста

    19:39 13.10.2025

  • 3 РЕалисто

    1 4 Отговор
    снимки от преди 30 год.

    19:42 13.10.2025

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Яка кака .Който е пропуснал сериалът Гризелда може да го изгледа.

    19:43 13.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Кладенчето е пресъхнало...

    Коментиран от #7, #9

    19:53 13.10.2025

  • 6 Анонимен

    2 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    20:06 13.10.2025

  • 7 Белият Вълк

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Пресъхнал ви е мозака Господине
    Много си Е хубава Жената не Като вашата Скумрия
    Гроздето е кисело Благодаря завниманието👌

    Коментиран от #10

    20:07 13.10.2025

  • 8 показа съблазнително тяло на 53 г.

    1 2 Отговор
    на писарката която и се израдва
    и се изфука

    20:08 13.10.2025

  • 9 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Шнурът ти е умрял

    Коментиран от #11

    20:15 13.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Белият Вълк":

    Май си болен от макронизъм в терминален стадии.

    "мозИЗака"

    20:16 13.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Програмист":

    Не си го пробвала ,мед ще ми носиш после...

    Коментиран от #12

    20:17 13.10.2025

  • 12 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    МИ ТОЙ УМРЯЛ МА!

    20:47 13.10.2025