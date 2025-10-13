София Вергара показа съблазнително тяло на 53 г. (СНИМКА)

Колумбийско-американската актриса, телевизионна водеща и модел София Вергара показа фигурата си в разголен тоалет, изненадвайки феновете си. Снимки и коментари се появиха на страницата ѝ в Instagram.
53-годишната звезда беше снимана в черен бански костюм с дълбоко V-образно деколте, което подчертаваше бюста ѝ. Тя позира с разпусната коса, ярък грим и обеца във формата на риба.
Феновете похвалиха стегнатата фигура на звездата в секцията за коментари под публикацията, която събра 146 000 харесвания. „Невероятна“, „Разкошно тяло“, „Защо ставаш все по-млада и по-млада?“, „Красива и отвътре, и отвън“ и „Ти си най-секси жената на планетата“, написаха те.
