София Вергара показа съблазнително тяло на 53 г. (СНИМКА)

Овен (21.03 - 20.04) Седмицата започва с прилив на енергия и желание за действие. Възможни са напрежения в личните отношения, които ще изискват повече търпение. Късно вечерта ще получите вдъхновение и чувство за надежда.

Риби (20.02 - 20.03) Понеделник носи енергия за действие и нови идеи. Денят ще изисква повече търпение в отношенията, но ще завърши с хармония и облекчение. Вечерта ще Ви донесе усещане за вяра и вътрешна топлина.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят започва с увереност и решителност. Възможно е да усетите напрежение в контактите с околните. Късно вечерта ще почувствате подем и ново вдъхновение.

Козирог (23.12 - 20.01) Понеделник може да започне с енергични стъпки към целите Ви. В личните отношения е възможно напрежение, което ще изисква повече търпение. Вечерта ще бъде време на подкрепа и вдъхновение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят започва с прилив на енергия и желание за движение. Възможни са напрегнати ситуации в общуването, но ще намерите сили да ги преодолеете. Вечерта ще Ви донесе топлина и оптимизъм.

Скорпион (24.10 - 22.11) Понеделник ще започне с енергия и сила за нови начинания. Възможно е да се появят трудности в отношенията, но вечерта ще Ви подари увереност и вдъхновение. Денят завършва с усещане за разширение и надежда.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще усетите прилив на сили сутринта, но и напрежение в партньорските връзки. С времето ще намерите хармония и вдъхновение. Вечерта ще донесе повече яснота и вътрешно спокойствие.

Дева (24.08 - 23.09) Понеделник ще Ви донесе повече енергия и решителност. Денят може да изправи отношенията Ви на изпитание, но хармонията ще се възстанови. Вечерта ще бъде изпълнена с надежда и положителни емоции.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят започва активно и ще Ви даде възможност да се изявите. В личните отношения може да възникнат колебания и недоразумения. Късно вечерта ще усетите ново вдъхновение и подкрепа.

Рак (22.06 - 23.07) Понеделник ще започне с прилив на увереност и желание за действие. Възможни са емоционални напрежения през деня, но ще ги преодолеете с търпение. Вечерта ще Ви подари топлина и чувство за близост.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта ще Ви зареди с енергия за нови идеи. В общуването може да има по-трудни моменти, но късно вечерта ще почувствате облекчение и вдъхновение. Денят завършва с усещане за вяра и разширение.