Харалан Александров: Светът се управлява от олигархии. Въпросът не е дали има олигархия, а коя е по-поносима

4 Февруари, 2026 22:26 1 590 32

Харалан Александров: Светът се управлява от олигархии. Въпросът не е дали има олигархия, а коя е по-поносима - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общественият и политическият пейзаж в България все по-често напомня сцени от мрачен сериал - смесица от насилие, абсурд и гротеска.

"Комбинацията от тези неща създава преживяване, подобно на "Туин Пийкс", че под тънката повърхност на нормалността, на рутината, на обичайния ни живот се крие безумие, крие се нещо ужасяващо. Това е настроение, което в момента, не без помощта на медиите, е завладяло умовете на голяма част от хората в страната и от гледна точка на психичното здраве това никак не е добре", заяви социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".

Влизането в предизборна фаза в подобно "превъзбудено" обществено състояние крие сериозни рискове.

"На практика политиците се превръщат в екрани, върху които се проектират всички негативни емоции - омраза, подозрение, завист, презрение. Да бъдеш мразен се превръща в част от длъжностната характеристика", коментира Александров пред Bulgaria ON AIR.

В този смисъл стабилизираща роля може да има фигура с институционален опит и умерен тон.

Александров вижда такъв потенциал в действащия президент Илияна Йотова, която според него съчетава политическа зрялост, добронамереност и чувство за отговорност в труден момент.

Големият проблем пред всички нови политически проекти остава кадровият ресурс.

"Най-естествената реакция на ситуация, в която глобалният свят очевидно не работи, е да се обърнеш към националната държава и да се опиташ да укрепиш и защитиш нейния фундамент. Виждаме много сериозно отстъпление от фантазиите за щастлива глобализация към тревога за състоянието на нацията и институциите", посочи Александров. По отношение на олигархията Александров е скептичен към риториката за "борба".

Историята показва, че подобни битки рядко водят до реален резултат - по-често до трансформация или интеграция на "борците" в същата система.

"Истината е, че светът се управлява от олигархии. Въпросът не е дали има олигархия, а коя е по-поносима - националната или глобалната. Националната, колкото и да е проблемна, е по-достъпна за комуникация от глобалните елити, които са напълно откъснати от обикновените хора", заяви Александров.

В този контекст Александров не вижда в Румен Радев харизматичния лидер, способен да изиграе ролята на месия.

И според него това е по-скоро добра новина - Радев остава в рамките на институционалното, макар и с ясно изразен боен характер, който сега ще намери по-подходящо поле за изява.


  • 1 Сила

    37 0 Отговор
    И която плаща най добре ....нали Харлане Харизане !!?

    22:28 04.02.2026

  • 2 чичо Джефри

    26 0 Отговор
    Харалане, Харалане, за xepa ми ножница не става от тебе! Светът се управлява от извpaтени пcихoпaти през най-първичните им нагони. Кой разрбал - разбрал.

    22:28 04.02.2026

  • 3 българските олигарси

    23 0 Отговор
    вонят на чесън от километри!!!

    22:30 04.02.2026

  • 4 Пич

    12 6 Отговор
    Не очаквам да имате умствен капацитет да разберете !!! Когато съм ви казвал как стоят нещата реалити , винаги е било наситено с глупави идеалисти , които си въобразяват , че имат значение!!!

    22:31 04.02.2026

  • 5 вижда се

    28 0 Отговор
    А ЛОШОТО Е ,ЧЕ ДЪРЖАВАТА НИ СЕ УПРАВЛЯВА НЕ ОТ ОЛИГАРСИ ,А ОТ ТИКВИ И СВИНЕ

    22:32 04.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    Оказа се че Света се управлява от острова на Епстийн.

    22:38 04.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    А... чудесно - значи вече сме на страницата в която обясняваме, че демокрация няма и за това трябва да си изберем диктатор, който да ни харесва?! Браво! Развиваме се добре!
    Кво стана с мантрата за морал и превъзходство и нам си кво.

    22:41 04.02.2026

  • 8 статистик

    20 2 Отговор
    Харалане , държава се управлява от държавници ! Ако има истински държавници , олигахията ще работи за държавата -справка Китай ,Америка .Русия . Иди да си доучиш ......

    Коментиран от #31

    22:42 04.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хе!

    20 1 Отговор
    Абе, хвани се на дърти години и поработи нещо като хората, бе, да тиийба маата смотана и дрът педуин! Кой им плаща на тези по студиата, бе! Бойко и Пеевски някой ден ще си отидат, тези надути капацитети няма да престанат да ни поучават измисляйки си разни откачени теории, нямащи нищо общо с реалността! Хората в коментарите си по добре преценяват кой управлява - долни изкривени психопати, педофили, военолюбци сатанисти! Остров Епщайн управлява по извратения вариант на Фройд! Едно време света се е движил от велики открития, Тесла и Анщайн, сега от Ехщайн!

    Коментиран от #12

    22:48 04.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво, колега

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Чудесен коментар. Много точен!

    23:03 04.02.2026

  • 13 .....

    5 0 Отговор
    Плутокрация и кланове

    23:07 04.02.2026

  • 14 37.51т

    7 0 Отговор
    Това изказване на Александров ,това го знае всеки що годен читател след 20 стата си година ,Харалан много късно го повтаря ...а това за "мрачният сериал" повтаря друго изказване ,можеше да бъдеш по оригинален,но не всеки "ГО" може......

    Коментиран от #16

    23:10 04.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе!

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "37.51т":

    Всички комунисти говорят по този начин и насаждат омраза към богатите способни хора! Ботев също говори за чорбаджии - изедници! Харалан е възпитан в комунистически дух! По вярвам на Левски, когато казва че за народното дело трябват усилията на всички, богатия с парите, бедният с трудът, ученият с умът...! Само по себе си богатството не прави човека лош! Напротив! Тоя тук пак развява анархо - комунистически идеи! Иначе добре се подхранва точно от крадци с пари, които му плащат!

    23:16 04.02.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    8 4 Отговор
    Айде пак глупостите на Харалан! А внушението е: "Трайте, че навсякъде е така"! Еми не е вярно бе, Харалане. Хайде назови ги олигарсите в Швейцария, Германия, Италия, Франция, Швеция, Канада, Норвегия, Финландия...........!? А за любимата ти "матушка" знаем, че ги има, даже и знаем кои са, НО НЕ НАВСЯКЪДЕ Е ТАКА!
    И последно за да си знаеш - БОГАТ ЧОВЕК НЕ ЗНАЧИ АВТОМАТИЧНО ОЛИГАРХ!

    23:19 04.02.2026

  • 18 Хе!

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Той Ленин не е изучавал системно! Явно си е спомнил за дългия монолог на Павел Морев в ,,Тютюн"! Олигарсите, олигархията, монополите, стачките, борбата, победата, единния фронт...! Комунисти - атлантици!

    23:19 04.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не, мерси!

    10 0 Отговор
    Олигархиите се израждат в плутокрации. Това означава задълбочаване на неравенството, социална нестабилност,монополи или картели, които задушават конкуренцията и иновациите, корупция и непрозрачност.

    23:43 04.02.2026

  • 21 Никой

    6 0 Отговор
    Съвършено неприятен човек е този Хараланов - някак си има самочувствието.

    Какво каза сега - - да си легаме - това му е цялата идея.

    Това е глупаво - нека да видим и нещо различно от Банкя и от Боби от Банкя.

    Каква олигархия го е подгонила.

    00:00 05.02.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Гербавата олигархия е непоносима

    00:34 05.02.2026

  • 23 Харалан

    4 0 Отговор
    Която ми плаща повече 😏😏😏

    00:34 05.02.2026

  • 24 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Бай Харалане,това още Ленин го е написал в неговите трудове и по-специално в:
    , «Тетради по империализму» (1915–1916)
    Империализмът, най-висшият етап на капитализма“ (1916 г.) е ключов теоретичен труд на В.И. Ленин, дефиниращ империализма като монополистичен стадий на капитализма, белязан от доминация на финансовия капитал, износ на капитал и териториално поделяне на света от международни монополи.
    Не я разбираш диалектиката ,бай Харалане ,не знаеш елементарни неща за да ми разправяш,че няма алтернатива на олигархията и трябва да избираме по -удобната форма.

    00:38 05.02.2026

  • 25 ДългоИме

    5 0 Отговор
    Харланчо - винаги готов да "седне на масата на олигарсите", по природа си е такъв от край време!

    00:45 05.02.2026

  • 26 Харалан некой си

    6 0 Отговор
    Няма по олигархично управление в света от това което е в момента в САЩ. Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията.Шепа милиардери в в горните 0,0001%
    по богатство в света да управляват нация от 341 милиона души и с армия в градовете на САЩ да мачкат и убиват собственият си народ и граждани, брутално с военна сила да тероризират държавите по света и да толерират монархични диктатури и кървави сааатрапи какво е? А? Демокрация вероятно се казва нали ? ....

    01:14 05.02.2026

  • 27 Не на олигархиите оуууу, Харалан

    5 1 Отговор
    Не на олигархията, искаме национализация а не приватизация. И на Бою Шиши и на атлантиците пълна медийна дехуманизация. Радев да ни поведе и към светло бъдеще да ни изведе. НАТО да си ходи и вратата към Китай и Русия широко да се отвори.
    НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
    НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае

    01:21 05.02.2026

  • 28 Кви олигархии бе господине

    4 0 Отговор
    Не чете ли досиетата Епщайн .. това са психично болни убийци и сатанисти, ядвщи човеко месо на сексуално изнасилвани и убити от тях ритуално деца ...

    03:49 05.02.2026

  • 29 Дали

    3 0 Отговор
    Ще намери е под въпрос Ако изявата му бъде ,заобиколена от стари муцуни спреписки като Явор Гечев или противния Гълъб,недай си боже и Катамарана или мултака Александър Маринов няма никакъв шанс,ама никакъв.Дамо балони за борба с корупцията не стигат.Като си борец срещу корупцията ще говориш с факти и имена,както правят ПП-ДБ и влизат в директен сблъсък Със врътки няма да стане.Който се прегърна с двата шопара си понесе негативи.Тска,че номер едно е те да бъдат изхвърлени.Защото мутрите им като през90-те години започнаха да бият кметове като тоя на Русе.Вече не се крият и никой не ги спира,защото прасетата играят с тях и даже са зависими.Такава мафия в Италия няма брутална.

    04:19 05.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "статистик":

    от държавници като тези в ДАНИЯ НОРВЕГИЯ ЛКСЕМБУРГ И ДОРИ АНГЛИЯ И КАНАДА ЗА ПО ГОЛЯМ МАЩАБ

    09:31 05.02.2026

  • 32 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ...ОБЩЕСТВОТО НА : - ГОСПОДАРИ ; СЛУГИ И РОБИ -СЕ САМОНАРИЧА -- ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ !?!?!?

    14:26 05.02.2026

