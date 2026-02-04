Харалан Александров: Светът се управлява от олигархии. Въпросът не е дали има олигархия, а коя е по-поносима

Общественият и политическият пейзаж в България все по-често напомня сцени от мрачен сериал - смесица от насилие, абсурд и гротеска.
"Комбинацията от тези неща създава преживяване, подобно на "Туин Пийкс", че под тънката повърхност на нормалността, на рутината, на обичайния ни живот се крие безумие, крие се нещо ужасяващо. Това е настроение, което в момента, не без помощта на медиите, е завладяло умовете на голяма част от хората в страната и от гледна точка на психичното здраве това никак не е добре", заяви социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".
Влизането в предизборна фаза в подобно "превъзбудено" обществено състояние крие сериозни рискове.
"На практика политиците се превръщат в екрани, върху които се проектират всички негативни емоции - омраза, подозрение, завист, презрение. Да бъдеш мразен се превръща в част от длъжностната характеристика", коментира Александров пред Bulgaria ON AIR.
В този смисъл стабилизираща роля може да има фигура с институционален опит и умерен тон.
Александров вижда такъв потенциал в действащия президент Илияна Йотова, която според него съчетава политическа зрялост, добронамереност и чувство за отговорност в труден момент.
Големият проблем пред всички нови политически проекти остава кадровият ресурс.
"Най-естествената реакция на ситуация, в която глобалният свят очевидно не работи, е да се обърнеш към националната държава и да се опиташ да укрепиш и защитиш нейния фундамент. Виждаме много сериозно отстъпление от фантазиите за щастлива глобализация към тревога за състоянието на нацията и институциите", посочи Александров. По отношение на олигархията Александров е скептичен към риториката за "борба".
Историята показва, че подобни битки рядко водят до реален резултат - по-често до трансформация или интеграция на "борците" в същата система.
"Истината е, че светът се управлява от олигархии. Въпросът не е дали има олигархия, а коя е по-поносима - националната или глобалната. Националната, колкото и да е проблемна, е по-достъпна за комуникация от глобалните елити, които са напълно откъснати от обикновените хора", заяви Александров.
В този контекст Александров не вижда в Румен Радев харизматичния лидер, способен да изиграе ролята на месия.
И според него това е по-скоро добра новина - Радев остава в рамките на институционалното, макар и с ясно изразен боен характер, който сега ще намери по-подходящо поле за изява.
1 Сила
22:28 04.02.2026
2 чичо Джефри
22:28 04.02.2026
3 българските олигарси
22:30 04.02.2026
4 Пич
22:31 04.02.2026
5 вижда се
22:32 04.02.2026
6 Последния Софиянец
22:38 04.02.2026
7 ДрайвингПлежър
Кво стана с мантрата за морал и превъзходство и нам си кво.
22:41 04.02.2026
8 статистик
Коментиран от #31
22:42 04.02.2026
10 Хе!
Коментиран от #12
22:48 04.02.2026
12 Браво, колега
До коментар #10 от "Хе!":Чудесен коментар. Много точен!
23:03 04.02.2026
13 .....
23:07 04.02.2026
14 37.51т
Коментиран от #16
23:10 04.02.2026
16 Хе!
До коментар #14 от "37.51т":Всички комунисти говорят по този начин и насаждат омраза към богатите способни хора! Ботев също говори за чорбаджии - изедници! Харалан е възпитан в комунистически дух! По вярвам на Левски, когато казва че за народното дело трябват усилията на всички, богатия с парите, бедният с трудът, ученият с умът...! Само по себе си богатството не прави човека лош! Напротив! Тоя тук пак развява анархо - комунистически идеи! Иначе добре се подхранва точно от крадци с пари, които му плащат!
23:16 04.02.2026
17 Ъхъ!!!
И последно за да си знаеш - БОГАТ ЧОВЕК НЕ ЗНАЧИ АВТОМАТИЧНО ОЛИГАРХ!
23:19 04.02.2026
18 Хе!
До коментар #15 от "Сатана Z":Той Ленин не е изучавал системно! Явно си е спомнил за дългия монолог на Павел Морев в ,,Тютюн"! Олигарсите, олигархията, монополите, стачките, борбата, победата, единния фронт...! Комунисти - атлантици!
23:19 04.02.2026
20 Не, мерси!
23:43 04.02.2026
21 Никой
Какво каза сега - - да си легаме - това му е цялата идея.
Това е глупаво - нека да видим и нещо различно от Банкя и от Боби от Банкя.
Каква олигархия го е подгонила.
00:00 05.02.2026
22 Ивелин Михайлов
00:34 05.02.2026
23 Харалан
00:34 05.02.2026
24 Сатана Z
, «Тетради по империализму» (1915–1916)
Империализмът, най-висшият етап на капитализма“ (1916 г.) е ключов теоретичен труд на В.И. Ленин, дефиниращ империализма като монополистичен стадий на капитализма, белязан от доминация на финансовия капитал, износ на капитал и териториално поделяне на света от международни монополи.
Не я разбираш диалектиката ,бай Харалане ,не знаеш елементарни неща за да ми разправяш,че няма алтернатива на олигархията и трябва да избираме по -удобната форма.
00:38 05.02.2026
25 ДългоИме
00:45 05.02.2026
26 Харалан некой си
по богатство в света да управляват нация от 341 милиона души и с армия в градовете на САЩ да мачкат и убиват собственият си народ и граждани, брутално с военна сила да тероризират държавите по света и да толерират монархични диктатури и кървави сааатрапи какво е? А? Демокрация вероятно се казва нали ? ....
01:14 05.02.2026
27 Не на олигархиите оуууу, Харалан
НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае
01:21 05.02.2026
28 Кви олигархии бе господине
03:49 05.02.2026
29 Дали
04:19 05.02.2026
31 правилно
До коментар #8 от "статистик":от държавници като тези в ДАНИЯ НОРВЕГИЯ ЛКСЕМБУРГ И ДОРИ АНГЛИЯ И КАНАДА ЗА ПО ГОЛЯМ МАЩАБ
09:31 05.02.2026
32 ПЕНКО
14:26 05.02.2026