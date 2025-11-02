Алекс Богданска показа перфектна фигура след 34-дневно предизвикателство (СНИМКИ)

Водещата на „Биг Брадър“ Александра Богданска сподели с феновете си в Instagram как е трансформирала тялото си в рамките на 34-дневно предизвикателство. В края на месеца, отдаден на сериозен хранителен режим и тренировки Алекс се е сдобила с ясно очертани плочки на корема, още по-дефинирана талия и мускулести и изваяни форми. Не че преди тялото ѝ не беше перфектно, но сега тя сама е видяла, че има как да се предизвика, за да влезе в още по-впечатляваща форма.

Красавицата публикува серия снимки „преди и след“, на които ясно личи резултатът от това, която тя нарича „34 дни дисциплина, постоянство и това е само началото! Не гоня перфектното тяло, а баланса между дисциплина и любов към себе си“, допълни Богданска под кадрите.

Както се очаква, възхитените ѝ фенове заляха публикацията с коментари. "От перфектна стана още по- перфектна", гласят някои от тях, но не липсват и критики. Според други нейни фенове преди е изглеждала по-добре, по-женствена. "Стига сте се правили на анорексички! Не е секси да ти се броят ребрата...", "Аз разлика не виждам, освен ме си си глътнала корема", "Странни същества сте това жените. Така и не разбрахте че слаба не е равно на красива и сексапилна.", пишат по-критичните.