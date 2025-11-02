Новини
Алекс Богданска показа перфектна фигура след 34-дневно предизвикателство (СНИМКИ)

2 Ноември, 2025 12:42 855 5

  • александра богданска-
  • фигура-
  • тяло-
  • предизвикателство-
  • здравословно хранене-
  • тренировка

Моделът демонстрира на феновете си в мрежата как е стегнала още повече тялото си за месец

Алекс Богданска показа перфектна фигура след 34-дневно предизвикателство (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата на „Биг Брадър“ Александра Богданска сподели с феновете си в Instagram как е трансформирала тялото си в рамките на 34-дневно предизвикателство. В края на месеца, отдаден на сериозен хранителен режим и тренировки Алекс се е сдобила с ясно очертани плочки на корема, още по-дефинирана талия и мускулести и изваяни форми. Не че преди тялото ѝ не беше перфектно, но сега тя сама е видяла, че има как да се предизвика, за да влезе в още по-впечатляваща форма.

Красавицата публикува серия снимки „преди и след“, на които ясно личи резултатът от това, която тя нарича „34 дни дисциплина, постоянство и това е само началото! Не гоня перфектното тяло, а баланса между дисциплина и любов към себе си“, допълни Богданска под кадрите.

Както се очаква, възхитените ѝ фенове заляха публикацията с коментари. "От перфектна стана още по- перфектна", гласят някои от тях, но не липсват и критики. Според други нейни фенове преди е изглеждала по-добре, по-женствена. "Стига сте се правили на анорексички! Не е секси да ти се броят ребрата...", "Аз разлика не виждам, освен ме си си глътнала корема", "Странни същества сте това жените. Така и не разбрахте че слаба не е равно на красива и сексапилна.", пишат по-критичните.


  • 1 хер ФЛИК

    7 0 Отговор
    ГолЕма кобила !

    12:46 02.11.2025

  • 2 райберЪТ

    4 0 Отговор
    Дайде ни и снимки , ама преди да се тунингова ?
    Нека видимЕ разликата.

    12:47 02.11.2025

  • 3 Мюмюн

    4 0 Отговор
    бс интереснуту, такава уфсъ да имаш, да се чудя как да отварям вратника да излиза и повече да не се връща у дома ми

    12:57 02.11.2025

  • 4 сайко килър

    0 1 Отговор
    Да даде рецептата и на Делян , че вижте го на какво е заприличал. Трябва да си го пазим , че май само той единствен работи , мисли и живее САМО ЗА ХОРАТА !

    13:09 02.11.2025

