Александър Зверев също пропуска турнира в Ротердам

Германската тенис звезда Александър Зверев няма да вземе участие в престижния турнир от категория ATP 500 в Ротердам, който ще се проведе между 7 и 15 февруари. Решението на 28-годишния състезател идва след поредни здравословни проблеми с глезена, които го принудиха да се оттегли в последния момент.

„Изключително съм разочарован, че трябва да се откажа. Турнирът в Ротердам винаги е бил специален за мен, тъй като именно тук получих първите си големи шансове като млад играч. За съжаление, поради хроничните ми травми, трябва да дам приоритет на възстановяването си и да избегна всякакви рискове. Пожелавам на всички участници и фенове страхотна седмица!“, сподели Зверев в официално изявление.

Според информация от щаба на тенисиста, неговият физиотерапевт е препоръчал пълноценна почивка и рехабилитация, за да се избегнат по-сериозни усложнения.

С отсъствието на Зверев, австралиецът Алекс де Минор ще бъде водач на схемата в тазгодишното издание на турнира. 26-годишният тенисист, който в момента заема шесто място в световната ранглиста, вече два пъти е достигал до финала в Ротердам и сега ще се опита да завоюва титлата. Сред основните му конкуренти ще бъдат Феликс Оже-Алиасим, Александър Бублик, Даниил Медведев и Джак Дрейпър.

Любопитно е, че само преди няколко дни и световният номер едно Карлос Алкарас обяви, че няма да участва в надпреварата, което допълнително променя баланса на силите в турнира.