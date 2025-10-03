Новини
Видът на Светлана Василева стряска феновете ѝ

3 Октомври, 2025 16:59 505 5

  • светлана василева-
  • гущеров-
  • фигура-
  • слаба-
  • тяло

Последователите на бившата плеймейтка са уплашени от слабата ѝ фигура

Видът на Светлана Василева стряска феновете ѝ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Светлана Василева е в последни стадии на анорексия“, тревожат се фенове на модела в социалните мрежи.

Бившата на Християн Гущеров, която си върна фамилията Василева, макар, че още няма официален развод, в последните месеци буквално се е стопила до неузнаваемост. Снимки от форумите показват, че бившата плеймейтка е плашещо слаба, а хора споделят в интернет, че я засекли пред столичен медицински център за вливки. Според интернет "детективите“ там тя редовно си влива глюкоза, за да компенсира хранителния недостиг, защото тялото ѝ вече не издържа на тежките лишения. "Толкова слаба никога не е била, изглежда като анорексичка“, пишат потресени интернет потребители, цитирани от "Ретро".

Истината е, че слуховете за здравословните проблеми на Светлана отдавна циркулират и тя винаги е държала да е особено слаба, но сега ситуацията, изглежда, излиза извън контрол. В социалните мрежи заваляха коментари: "Тя не яде! Всичките си пари харчи за процедури и козметика, вместо да седне да си купи едно нормално ядене“. Други добавят: "Побъркала се е по рекламите, снима всичко - от пилешко месо до мляко и дори бързи кредити. Не отказва нито един ангажимент, само и само да изкара пари“. Близки до семейството ѝ шушукат, че въпреки че живее охолно и демонстрира разкош, Светлана реално е изправена пред сериозни финансови предизвикателства. Откакто остана да гледа четирите си деца сама, напрежението се е стоварило върху нея с пълна сила. Моделката не пропуска нито една рекламна кампания, независимо колко абсурдни изглеждат някои от тях.

Форумите преливат от предположения - според едни тя е в тежка криза, според други - това е просто начин да поддържа луксозния си стандарт. Но един факт няма как да бъде отречен - външният ѝ вид вече буди истинска тревога.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Не ме стряска,защо да го прави?! Жена,като жена,какво толкова? Слабичка,пълничка-тя да си решава. Тялото й си е нейно.

    Коментиран от #2

    17:01 03.10.2025

  • 2 Нейно и на

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "дедо Флашко":

    Има Нема 5000 коча

    17:02 03.10.2025

  • 3 провинциалист

    0 0 Отговор
    Първата снимка е илюстрация на стария виц "защо блондинките ги погребват в триъгълни ковчези"...

    17:02 03.10.2025

  • 4 само питам

    0 0 Отговор
    МАРО, тая светлана какво работи?

    откъде има пари да й правиш реклама

    данъци плащала ли е някога?

    17:03 03.10.2025

  • 5 голям смях

    0 0 Отговор
    тази освен да си вдига краката и да яде мъжко семе друго работи ли?

    17:04 03.10.2025