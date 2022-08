Сушата намали със 75% водата в най-голямото сладководно езеро в Китай (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-голямото сладководно езеро в Китай - Поянг, намали обема си с около 75 процента поради продължителната суша. Общата площ на езерото на този етап е 575 квадратни километра, с 2 475 квадратни километра по-малко от тази за същия период през предходните години, предава Нова.

Нивото на водата в хидрологичната станция Хукоу беше 9.51 метра в понеделник, което е с 6.98 метра по-ниско от средното и продължава да спада.

The Xieshan island shows its full appearance as the water level of Poyang Lake, China's largest freshwater lake in Jiangxi, recedes in the dry season. #江西 #nature #photo #AmazingJiangxi pic.twitter.com/qcNe4eSv2u

Според метеорологичната прогноза средните валежи в цялата провинция Дзянси през август са от 120 до 140 милиметра. Високите температури и недостатъчното количество дъждове в провинцията се очаква да продължат до септември.

Езерото официално влезе в сухия сезон на 6 август тази година, най-ранната дата от началото на записите през 1951 г. и 69 дни по-рано от средната начална дата между 2003 и 2021 г.

Много части на Дзянси издадоха червен код за прекомерни горещини, като 558 метеорологични станции за наблюдение в цялата провинция отчитат температури над 40 градуса по Целзий в момента.

This is the Poyang Lake in Hunan Province, #AmazingChina



In the record, there has never been such a phenomenon, the entire lake completely dried up, revealing the shape of the Tree of Death🥶 pic.twitter.com/JEonRy7s88