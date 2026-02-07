Новини
Тяло, вероятно на сина на рапъра Лил Джон, е открито в езеро близо до Атланта

7 Февруари, 2026 14:56, обновена 7 Февруари, 2026 14:59 1 271 4

Полицията разследва смъртта на 27-годишния Нейтън Смит, който изчезна при „необичайни обстоятелства“

Тяло, вероятно на сина на рапъра Лил Джон, е открито в езеро близо до Атланта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тяло, за което се предполага, че принадлежи на сина на рапъра Лил Джон, беше намерено в езеро северно от Атланта, САЩ, съобщава Асошиейтед прес, предава Dir.

Нейтън Смит, известен като диджей Йънг Слейд, е напуснал дома си в Милтън рано сутринта във вторник „при необичайни обстоятелства“, според полицията.

В изявление в Инстаграм Лил Джон сподели, че той и майката на Нейтън, Никол Смит, са „дълбоко разстроени от трагичната загуба на сина ни“.
„Нейтън беше изключително мил човек – грижовен, внимателен и страстен. Обичаше семейството си и приятелите си с цялото си сърце“, добавя рапърът.

Полицията в Милтън обяви издирване на 27-годишния Нейтън Смит, който „избяга от дома си и оттогава е в неизвестност“. Според властите той е тръгнал пеша и не е носел телефон, като е възможно да е дезориентиран и да се нуждае от помощ.

След първоначални усилия за локализирането му, полицията и други агенции разшириха търсенето, включвайки близкото езеро. Малко преди обяд в петък водолази от пожарната служба на окръг Чероки откриха тяло във водата.

„Смята се, че това е Нейтън Смит, като се очаква официално потвърждение от медицинската служба на окръг Фултън“, посочва полицията. До момента няма индикации за престъпление, но отделът за криминални разследвания ще разглежда всички версии.

Милтън е предградие на около 48 километра северно от Атланта, щата Джорджия.

Лил Джон, роден като Джонатан Смит, е известен рапър и продуцент от Атланта, ключова фигура в кранк хип-хопа. Сред най-популярните му песни са „Get Low“ (2002) с East Side Boyz и „Turn Down For What“ (2013) с DJ Snake. Той има и дъщеря, Нахара, родена през 2024 г.


