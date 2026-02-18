Новини
Дмитрий Медведев: Кой кого ще арестува? Всички виждаме борбата за власт между Зеленски и Залужни
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Кой кого ще арестува? Всички виждаме борбата за власт между Зеленски и Залужни

18 Февруари, 2026 21:17 2 262 32

Валерий Залужни в момента е посланик на Украйна във Великобритания, той често е споменаван като евентуален кандидат на следващите президентски избори в разкъсваната от война страна

Дмитрий Медведев: Кой кого ще арестува? Всички виждаме борбата за власт между Зеленски и Залужни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че има борба за власт между украинския президент Володимир Зеленски и бившия началник на армията Валерий Залужни.

Той се зачуди кой кого ще "арестува".

В Telegram Медведев написа, че Залужни обвинява Зеленски за неуспешната офанзива срещу руските сили в Южна Украйна през 2023 г.

Залужни в момента е посланик на Украйна във Великобритания. Той често е споменаван като евентуален кандидат на следващите президентски избори в разкъсваната от война страна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако се появи Пригожин от някъде

    17 14 Отговор
    Май пак ще изчезнеш с 200 към Китай ........
    Ха ха ха

    21:19 18.02.2026

  • 2 от кога чакаме

    13 2 Отговор
    да прелети нещо и да ги занули

    21:20 18.02.2026

  • 3 Защо Русия се управлява от идиоти?!

    18 21 Отговор
    Горките орки.

    Коментиран от #21

    21:21 18.02.2026

  • 4 Европеец

    24 18 Отговор
    Не знам кой кого ще арестува..... Но знам, че Димитрий обикновено е прав.... Няма да чета статията..... Ще кажа само, че беше падение Русия да преговаря с терориста буданов ... Казват ,че с терористе не се преговаря, а се унищожават..... Но остава да видим накъде ще тръгнат нещата....

    Коментиран от #12, #13

    21:21 18.02.2026

  • 5 Ехеее

    20 18 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от лудницата 🥃 🤣

    21:21 18.02.2026

  • 6 Зелю

    17 9 Отговор
    няма шанс.

    21:22 18.02.2026

  • 7 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор
    Само еврото ще оправи България. По проект дават евро за път бай хУ взема евраците обменя ги у левове и ги крие у селския кло зет на двора.
    Е това свърши.

    Коментиран от #18

    21:22 18.02.2026

  • 8 Само питам

    14 5 Отговор
    Тоя колко бункера има?

    21:22 18.02.2026

  • 9 Пич

    14 6 Отговор
    Никой - никого !!! Единия ще утрепе другия !!!

    21:23 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор
    След СВО-то ме арестуват като Предател !!!

    21:24 18.02.2026

  • 12 Българин

    11 14 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    На Буданов не се отказва.Руснаците като напуснаха преговорите в Женева бяха прежълтяли на восък

    Коментиран от #17, #22

    21:25 18.02.2026

  • 13 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Кой па го интересува ти какво четеш?!

    Коментиран от #24

    21:27 18.02.2026

  • 14 Инна

    12 4 Отговор
    Що пий толкоз много туй момче?

    21:28 18.02.2026

  • 15 Този , клечо с яхтата,...

    12 6 Отговор
    яхта за стотици милиони евра , "на рейд" в Санкт Петербург , обърната на селска кръчма!!!
    А да ти са честити милиардите, дето откраднахте от Руския "преспан" селянин!!!

    21:29 18.02.2026

  • 16 Аз съм веган

    12 7 Отговор
    Дмитрий Алкахолович Медведев отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    21:29 18.02.2026

  • 17 Кирило Буданов, разведчик

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    "...На Буданов не се отказва..."

    Мязам на читанка, убивам като пепелянка ☝️😄

    21:30 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Като на

    5 2 Отговор
    Медведев с Путин....

    21:36 18.02.2026

  • 20 Помним

    8 5 Отговор
    унизителното превъртане на Медведев с Путин!

    21:38 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Да ти кажа (явно четеш само тоя сайт и не знаеш) Буданов за разлика от зеления просяк милионер е за прекратяване на войната и остъпване територията на Донбас (за това говоря много западни анализатори, а пишат и някой медии).... Интелигентен и комбинативен е безспорно, но това не значи, че не е терорист..... Не съм гледал кой как е напускал срещата в Женева и кой е прижълтял, та нямам мнение....

    Коментиран от #25, #27

    21:42 18.02.2026

  • 23 име

    8 4 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи. Арести няма да има, ще си делкат златните тоалетни и ще се разберат.

    21:43 18.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Владимир Путин, президент

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    "...и кой е прежълтял...."

    90% от руснаците сме малко жълти ☝️😁

    Коментиран от #28

    21:45 18.02.2026

  • 26 Ние

    3 2 Отговор
    Водени путине.

    21:47 18.02.2026

  • 27 Дайджест

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Какви преговори бре? Руснаците губят по 27 убити за 1 украинец.Колкото повече продължава войната толкова повече орки ще гушнат букета.Никакви преговори с руските унтерменшени!

    21:47 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 си дзън

    6 5 Отговор
    Пак е ударил Финландия няколко пъти Медведев.

    22:02 18.02.2026

  • 30 Тоя

    3 0 Отговор
    От толкова пиене кога му остава време да дава интервюта?

    23:16 18.02.2026

  • 31 Зеленски е г-н Никой

    0 0 Отговор
    Ако Залужни наистина води някаква борба, то е срещу тия, които се крият зад комика и които са го инсталирали!

    01:04 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

