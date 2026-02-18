Дмитрий Медведев: Кой кого ще арестува? Всички виждаме борбата за власт между Зеленски и Залужни

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че има борба за власт между украинския президент Володимир Зеленски и бившия началник на армията Валерий Залужни.
Той се зачуди кой кого ще "арестува".
В Telegram Медведев написа, че Залужни обвинява Зеленски за неуспешната офанзива срещу руските сили в Южна Украйна през 2023 г.
Залужни в момента е посланик на Украйна във Великобритания. Той често е споменаван като евентуален кандидат на следващите президентски избори в разкъсваната от война страна.
