Дмитрий Медведев: Кой кого ще арестува? Всички виждаме борбата за власт между Зеленски и Залужни

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че има борба за власт между украинския президент Володимир Зеленски и бившия началник на армията Валерий Залужни.

Той се зачуди кой кого ще "арестува".

Още новини от Украйна

В Telegram Медведев написа, че Залужни обвинява Зеленски за неуспешната офанзива срещу руските сили в Южна Украйна през 2023 г.

Залужни в момента е посланик на Украйна във Великобритания. Той често е споменаван като евентуален кандидат на следващите президентски избори в разкъсваната от война страна.