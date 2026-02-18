Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна

Реакцията на Румен Радев за служебния кабинет е много интересна. Всички други реакции на политиците бяха очаквани и нормални.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, който коментира състава на служебния кабинет на Андрей Гюров.

"Доскорошният президент се дистанцира от този кабинет и го нарича партиен. Тази реакция е в няколко плана. Първият е, че неговото притеснение идва от това, че някой ще каже - ето, Радев си направи служебно правителство, което да му осигури победа. Той не иска да се свързва с този кабинет. Радев специално подчертава, че отговорността за този кабинет пада върху премиера Андрей Гюров. За мен Радев не хвърля камъни в градината на президента Йотова. За мен по-скоро това е един пърформанс. За мен също така няма и опит да се хвърлят камъни по ПП-ДБ. Радев си оставя отворена врата към всички. Не трябва да има никакви съмнения, че това правителство ще има евроатлантическа ориентация. Ако действително името на Румяна Бъчварова е било на масата, това е било, за да няма обвинения, че Радев си подготвя победата", добави той.

"Министърът на правосъдието няма как да уволни главния прокурор. За мен по-скоро думите на Гюров са отправяне на послание. Протестите избухнаха и заради съдебната реформа. Според мен Андрей Янкулов и Иван Христанов ще направят каквото могат, за да се изясни случая "Петрохан". Видяхме, че Даниел Митов се скри. Не знам как да тълкуваме мълчанието на Митов. За мен той се опитва да се презастрахова. Според мен в този случай са намесени и службите, по-специално ДАНС. Тук Митов може да се произнесе, но не го прави, защото го е страх после чрез някаква документи да не се докаже, че е излъгал. Това е моето мнение за мълчанието на Даниел Митов", разкри доц. Петър Чолаков.