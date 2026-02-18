Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна

Реакцията на Румен Радев за служебния кабинет е много интересна. Всички други реакции на политиците бяха очаквани и нормални.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, който коментира състава на служебния кабинет на Андрей Гюров.
"Доскорошният президент се дистанцира от този кабинет и го нарича партиен. Тази реакция е в няколко плана. Първият е, че неговото притеснение идва от това, че някой ще каже - ето, Радев си направи служебно правителство, което да му осигури победа. Той не иска да се свързва с този кабинет. Радев специално подчертава, че отговорността за този кабинет пада върху премиера Андрей Гюров. За мен Радев не хвърля камъни в градината на президента Йотова. За мен по-скоро това е един пърформанс. За мен също така няма и опит да се хвърлят камъни по ПП-ДБ. Радев си оставя отворена врата към всички. Не трябва да има никакви съмнения, че това правителство ще има евроатлантическа ориентация. Ако действително името на Румяна Бъчварова е било на масата, това е било, за да няма обвинения, че Радев си подготвя победата", добави той.
"Министърът на правосъдието няма как да уволни главния прокурор. За мен по-скоро думите на Гюров са отправяне на послание. Протестите избухнаха и заради съдебната реформа. Според мен Андрей Янкулов и Иван Христанов ще направят каквото могат, за да се изясни случая "Петрохан". Видяхме, че Даниел Митов се скри. Не знам как да тълкуваме мълчанието на Митов. За мен той се опитва да се презастрахова. Според мен в този случай са намесени и службите, по-специално ДАНС. Тук Митов може да се произнесе, но не го прави, защото го е страх после чрез някаква документи да не се докаже, че е излъгал. Това е моето мнение за мълчанието на Даниел Митов", разкри доц. Петър Чолаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Той е на служба
Каквото каже лондонси
Така беше внедрен
Да играе фалшива алтернатива
Агент Мойсей от Максуел
Коментиран от #7
21:07 18.02.2026
2 Майна
Тя няма чувство на достойнство
Цял ден го оправдава
Коментиран от #9, #12
21:09 18.02.2026
3 Интересна
21:09 18.02.2026
4 Нищо интересно
Реакция на обикновен лицемер (какъвто си е ).
21:10 18.02.2026
5 Майна
Вижте омразата към него в профила му и официалната страница на партия Възраждане!
костя е разкрит и приключен!
Агент Стив Макманъм -ЦРУ!
Коментиран от #8
21:11 18.02.2026
6 обективен
21:12 18.02.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Радев каза, че не търси и няма да има възмездие за Борисов и Пеевски...... В следствие на това изказване изгубих всякакъв интерес към него.....
Коментиран от #19
21:12 18.02.2026
8 Майна
До коментар #5 от "Майна":И да крадеш никове, все тая
Нещата ще свършат зле за всички шорошоиди
21:13 18.02.2026
9 комплименти
До коментар #2 от "Майна":@Дориана като обикновена клакьорка е на много ниско професионално равнище в сравнение с Главната ПР -ка РРадев.
21:16 18.02.2026
10 Майна
Темата беше за Венецуела и защо е важна за Тръмп
Беше свързано с глобалната имперска олигархична кабала и борбата на Тръмп с нея - именно с влиянието на USAID , което той отряза
Това е най- огромната заплаха
Стигнаха до оръжията на ":дълбоките"
И ..СПОМЕНАХА България - събитията от три дена( явно още бъркат ..времево )
Представяте ли си?!
21:28 18.02.2026
11 Смърфиета
Ти правиш ли разлика между твоето лаладжийство и обективната преценка на Радев?
Гюров беше единствения възможен, правителството обаче е тотал щета. Диалектически материализъм чел ли си? Няма лоша антиреклама за ППДБ. Това правителство одма им сваля 5%.
21:31 18.02.2026
12 Смърфиета
До коментар #2 от "Майна":Дориана е мъщ, гей, вероятно от НБУ или някое НПО.
21:33 18.02.2026
13 Смърфиета
Ще произтече такава излагация, като ги натиснат с въпроси, особено ако излязат още хора и обстоятелства по "Петрохан", че няма да им видим лицата по телевизията. А Янкулов ще уринира в бутилка в кабинета си в МВР, за да не го срещнат журналисти на път за тоалетните, или ако те не са обновени и чисти като за лордове от ББС.
21:39 18.02.2026
14 Как няма да се скрие Митов...
ПП ГЕРБ, Дани Митов, има и друго име "Къдравата Сю"!
Има и други хомосексуални министри от ГЕРБ, оня Ангелов " Анжелата" от здравното министерство
от къде е всъщност Педофилията, и кой е "най - педофил" в тази политически перверзна държава???
22:00 18.02.2026
15 МИРО
22:03 18.02.2026
16 ха ха
Коментиран от #18
22:24 18.02.2026
17 Шарлатани ООД
00:20 19.02.2026
18 Паразит Радев
До коментар #16 от "ха ха":Много "хитра" реакция на Зеления чорап!
Президентската не отговаря за действията на Кабинета одобрен от нея, а само Премиера!?!
РАДЕВ НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ, РЕСПЕКТИВНО ЗА "БОТАШ", който краде от нас по 1,050млн.лв./ден, или за 13г. 2,40млрд.€, заради една кирлива комисионна за Радев от 5млн.€(няма клауза за разваляне или прекратяване).
ЕТО КЪДЕ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО!
01:40 19.02.2026
19 Дедо Пене
До коментар #7 от "Европеец":КРАДЦИТЕ СЕ ПОДЪРЖАТ ЕДИН ДРУГ..... ЗА КАКВО ВЪЗМЕЗДИЕ БЪЛНУВАШ?
ГАРВАН, ГАРВАНУ ОКО НЕ ВАДИ!
01:44 19.02.2026