Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна

Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна

18 Февруари, 2026 21:04 2 828 19

  • доц. петър чолаков-
  • андрей гюров-
  • румен радев-
  • служебно правителство

Доскорошният президент се дистанцира от този кабинет и го нарича партиен. Тази реакция е в няколко плана

Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реакцията на Румен Радев за служебния кабинет е много интересна. Всички други реакции на политиците бяха очаквани и нормални.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, който коментира състава на служебния кабинет на Андрей Гюров.

"Доскорошният президент се дистанцира от този кабинет и го нарича партиен. Тази реакция е в няколко плана. Първият е, че неговото притеснение идва от това, че някой ще каже - ето, Радев си направи служебно правителство, което да му осигури победа. Той не иска да се свързва с този кабинет. Радев специално подчертава, че отговорността за този кабинет пада върху премиера Андрей Гюров. За мен Радев не хвърля камъни в градината на президента Йотова. За мен по-скоро това е един пърформанс. За мен също така няма и опит да се хвърлят камъни по ПП-ДБ. Радев си оставя отворена врата към всички. Не трябва да има никакви съмнения, че това правителство ще има евроатлантическа ориентация. Ако действително името на Румяна Бъчварова е било на масата, това е било, за да няма обвинения, че Радев си подготвя победата", добави той.

"Министърът на правосъдието няма как да уволни главния прокурор. За мен по-скоро думите на Гюров са отправяне на послание. Протестите избухнаха и заради съдебната реформа. Според мен Андрей Янкулов и Иван Христанов ще направят каквото могат, за да се изясни случая "Петрохан". Видяхме, че Даниел Митов се скри. Не знам как да тълкуваме мълчанието на Митов. За мен той се опитва да се презастрахова. Според мен в този случай са намесени и службите, по-специално ДАНС. Тук Митов може да се произнесе, но не го прави, защото го е страх после чрез някаква документи да не се докаже, че е излъгал. Това е моето мнение за мълчанието на Даниел Митов", разкри доц. Петър Чолаков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    7 16 Отговор
    Той няма реакция
    Той е на служба
    Каквото каже лондонси
    Така беше внедрен
    Да играе фалшива алтернатива
    Агент Мойсей от Максуел

    Коментиран от #7

    21:07 18.02.2026

  • 2 Майна

    11 10 Отговор
    Ей ,сега ще изскочи @ Дориана- жена му, Деса
    Тя няма чувство на достойнство
    Цял ден го оправдава

    Коментиран от #9, #12

    21:09 18.02.2026

  • 3 Интересна

    14 5 Отговор
    не е , в негов стил е ! Винаги всичко казано в мъгла и овъртолено .

    21:09 18.02.2026

  • 4 Нищо интересно

    14 11 Отговор
    Уж критичен, но правителството с Гюров е с неговата благословия.
    Реакция на обикновен лицемер (какъвто си е ).

    21:10 18.02.2026

  • 5 Майна

    14 13 Отговор
    Установи се вече тотално че коце костадинов- копейкин е проект на борисов!
    Вижте омразата към него в профила му и официалната страница на партия Възраждане!
    костя е разкрит и приключен!

    Агент Стив Макманъм -ЦРУ!

    Коментиран от #8

    21:11 18.02.2026

  • 6 обективен

    11 9 Отговор
    Добре ,че беше Радев ,защото до сега територията ни щеше да е продадена от мафията !!

    21:12 18.02.2026

  • 7 Европеец

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Радев каза, че не търси и няма да има възмездие за Борисов и Пеевски...... В следствие на това изказване изгубих всякакъв интерес към него.....

    Коментиран от #19

    21:12 18.02.2026

  • 8 Майна

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    И да крадеш никове, все тая
    Нещата ще свършат зле за всички шорошоиди

    21:13 18.02.2026

  • 9 комплименти

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    @Дориана като обикновена клакьорка е на много ниско професионално равнище в сравнение с Главната ПР -ка РРадев.

    21:16 18.02.2026

  • 10 Майна

    10 2 Отговор
    Гледах видео от коментатори , видеовръзка на анализатори
    Темата беше за Венецуела и защо е важна за Тръмп
    Беше свързано с глобалната имперска олигархична кабала и борбата на Тръмп с нея - именно с влиянието на USAID , което той отряза
    Това е най- огромната заплаха
    Стигнаха до оръжията на ":дълбоките"
    И ..СПОМЕНАХА България - събитията от три дена( явно още бъркат ..времево )

    Представяте ли си?!

    21:28 18.02.2026

  • 11 Смърфиета

    9 6 Отговор
    Не е интересна. Обективна е, Чолаков.
    Ти правиш ли разлика между твоето лаладжийство и обективната преценка на Радев?
    Гюров беше единствения възможен, правителството обаче е тотал щета. Диалектически материализъм чел ли си? Няма лоша антиреклама за ППДБ. Това правителство одма им сваля 5%.

    21:31 18.02.2026

  • 12 Смърфиета

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Дориана е мъщ, гей, вероятно от НБУ или някое НПО.

    21:33 18.02.2026

  • 13 Смърфиета

    9 5 Отговор
    Единственото, което Андрей Янкулов и Иван Христанов могат да направят, е да си направят а....н с...кс.
    Ще произтече такава излагация, като ги натиснат с въпроси, особено ако излязат още хора и обстоятелства по "Петрохан", че няма да им видим лицата по телевизията. А Янкулов ще уринира в бутилка в кабинета си в МВР, за да не го срещнат журналисти на път за тоалетните, или ако те не са обновени и чисти като за лордове от ББС.

    21:39 18.02.2026

  • 14 Как няма да се скрие Митов...

    7 5 Отговор
    при този натрапен педофилски " кьор фишек ", нека да се знае , че този Вътрешен Министър от
    ПП ГЕРБ, Дани Митов, има и друго име "Къдравата Сю"!
    Има и други хомосексуални министри от ГЕРБ, оня Ангелов " Анжелата" от здравното министерство
    от къде е всъщност Педофилията, и кой е "най - педофил" в тази политически перверзна държава???

    22:00 18.02.2026

  • 15 МИРО

    6 6 Отговор
    СПОРЕД МЕН РАДЕВ ТОТАЛНО ЗАГУБИ ПРАВИЛНАТА. ОРИЕНТАЦИЯ В НЕЩАТА !!! ТОЙ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ПРАВИЛНО ДА ОПРЕДИЛИ КОЕ КАКВО Е !!!

    22:03 18.02.2026

  • 16 ха ха

    5 4 Отговор
    ако някой вярва,че Гюров сам е направил кабинета, да се прегледа при психиатър! Този кабинет е бил готов още преди президентът да напусне поста си и да си играе на политик - създаден е от неговите хора шарен, за дане сочи пряко към него! По-важното е кои ще са зам.министрите в правителството, щото те са с партийна окраска и практически ще реализират политиката на кабинета на светло или тъмно - не случайно и Йотова се държеше така индиферентно и отстранено, просто чакаше да мине времето,за да изглежда всичко в реда на нещата

    Коментиран от #18

    22:24 18.02.2026

  • 17 Шарлатани ООД

    4 1 Отговор
    Нашият кабинет е само за πедерасти, πедофили и разπоретини , моля други да не ни се бъркат в работата!

    00:20 19.02.2026

  • 18 Паразит Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха":

    Много "хитра" реакция на Зеления чорап!
    Президентската не отговаря за действията на Кабинета одобрен от нея, а само Премиера!?!
    РАДЕВ НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ, РЕСПЕКТИВНО ЗА "БОТАШ", който краде от нас по 1,050млн.лв./ден, или за 13г. 2,40млрд.€, заради една кирлива комисионна за Радев от 5млн.€(няма клауза за разваляне или прекратяване).
    ЕТО КЪДЕ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО!

    01:40 19.02.2026

  • 19 Дедо Пене

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    КРАДЦИТЕ СЕ ПОДЪРЖАТ ЕДИН ДРУГ..... ЗА КАКВО ВЪЗМЕЗДИЕ БЪЛНУВАШ?
    ГАРВАН, ГАРВАНУ ОКО НЕ ВАДИ!

    01:44 19.02.2026

