Педофил отвлече и уби 9-годишно момче, откриха трупа на детето в езеро

Тялото на деветгодишно момче, изчезнало в Санкт Петербург в края на януари, беше намерено в езеро в Ленинградска област. 38-годишен мъж, идентифициран по записи от видеонаблюдение, е арестуван по подозрение за отвличане и убийство на детето. Той вече е признал за престъплението и е изправен пред доживотен затвор.



Следственият комитет съобщи, че тялото на детето, омотано с тиксо, е намерено в езеро в Ломоносовски район на Ленинградска област. Следователите ще огледат местопроизшествието и ще назначат серия от необходими съдебни експертизи.



На 30 януари, около 14:00 часа, деветгодишният Павел напуснал дома си в Красноселски район на Санкт Петербург и не се върнал. Същия ден камери за видеонаблюдение заснели момчето да се качва в колата на непознат мъж близо до хипермаркет „Лента“ на Талинското шосе.



В деня на изчезването си Павел планирал да се пързаля с шейна и влязъл в хипермаркета. Очевидци съобщили, че малко преди изчезването му детето е било на паркинга близо до магазина, миейки фарове. Местни жители и служители на близки фирми споделиха пред репортери, че деца често идвали в търговската зона, за да се стоплят и да се хранят.



Според очевидци, в деня на изчезването си момчето поискало храна пред кафене и след това се качило в белия SUV на непознат. Повече така и не било видяно живо.



Правоохранителните органи разглеждат версията за отвличане от самото начало. Според източници от правоохранителните органи, основната работна теория е отвличането на детето, последвано от убийство.



Според съобщения в медиите, в деня на изчезването му мъжът, по-късно арестуван, предложил на Павел и други деца да се возят в колата му и да „останат с него срещу пари“.



На 2 февруари полицията в Псковска област задържа мъжа, в чиято кола ученикът се е качил в деня на изчезването си, докато се е опитвал да избяга. Заподозреният, Петър Ж., е на 38 години и е родом от Новодружеск в ЛНР. Преди няколко години той е преместил в Санкт Петербург и е работил в строителството. Медийни съобщения сочат, че той е бил замесен в наказателни дела, свързани със заплахи за убийство, кражба и незаконно изземване на превозно средство.



Екипът за издирване LizaAlert съобщи, че приблизително 250 опитни доброволци, без да се броят доброволците, помагащи дистанционно, са участвали в издирването на детето на 31 януари и 1 февруари.



В издирването са участвали полицаи и други служби за спешна помощ. Издирването е проведено както в Санкт Петербург, така и извън него.



Информацията за семейството на момчето варира: някои казват, че в семейството има още пет деца, докато други казват, че е имало четири деца, включително починалия ученик.



Съседи разказали пред репортери, че семейството има много деца и живее в трудни условия на живот, като детето е принудено да изкарва допълнителни пари, като мие фарове и предни стъкла.



Една от познатите на семейството съобщи, че майката се е опитвала да се грижи за децата, но баща им водил антисоциален начин на живот.

