Педофил отвлече и уби 9-годишно момче, откриха трупа на детето в езеро

3 Февруари, 2026 09:41

Мъжът вече е признал за престъплението и е изправен пред доживотен затвор

Педофил отвлече и уби 9-годишно момче, откриха трупа на детето в езеро - 1
Снимка: Telegram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тялото на деветгодишно момче, изчезнало в Санкт Петербург в края на януари, беше намерено в езеро в Ленинградска област. 38-годишен мъж, идентифициран по записи от видеонаблюдение, е арестуван по подозрение за отвличане и убийство на детето. Той вече е признал за престъплението и е изправен пред доживотен затвор.

Следственият комитет съобщи, че тялото на детето, омотано с тиксо, е намерено в езеро в Ломоносовски район на Ленинградска област. Следователите ще огледат местопроизшествието и ще назначат серия от необходими съдебни експертизи.

На 30 януари, около 14:00 часа, деветгодишният Павел напуснал дома си в Красноселски район на Санкт Петербург и не се върнал. Същия ден камери за видеонаблюдение заснели момчето да се качва в колата на непознат мъж близо до хипермаркет „Лента“ на Талинското шосе.

В деня на изчезването си Павел планирал да се пързаля с шейна и влязъл в хипермаркета. Очевидци съобщили, че малко преди изчезването му детето е било на паркинга близо до магазина, миейки фарове. Местни жители и служители на близки фирми споделиха пред репортери, че деца често идвали в търговската зона, за да се стоплят и да се хранят.

Според очевидци, в деня на изчезването си момчето поискало храна пред кафене и след това се качило в белия SUV на непознат. Повече така и не било видяно живо.

Правоохранителните органи разглеждат версията за отвличане от самото начало. Според източници от правоохранителните органи, основната работна теория е отвличането на детето, последвано от убийство.

Според съобщения в медиите, в деня на изчезването му мъжът, по-късно арестуван, предложил на Павел и други деца да се возят в колата му и да „останат с него срещу пари“.

На 2 февруари полицията в Псковска област задържа мъжа, в чиято кола ученикът се е качил в деня на изчезването си, докато се е опитвал да избяга. Заподозреният, Петър Ж., е на 38 години и е родом от Новодружеск в ЛНР. Преди няколко години той е преместил в Санкт Петербург и е работил в строителството. Медийни съобщения сочат, че той е бил замесен в наказателни дела, свързани със заплахи за убийство, кражба и незаконно изземване на превозно средство.

Екипът за издирване LizaAlert съобщи, че приблизително 250 опитни доброволци, без да се броят доброволците, помагащи дистанционно, са участвали в издирването на детето на 31 януари и 1 февруари.

В издирването са участвали полицаи и други служби за спешна помощ. Издирването е проведено както в Санкт Петербург, така и извън него.

Информацията за семейството на момчето варира: някои казват, че в семейството има още пет деца, докато други казват, че е имало четири деца, включително починалия ученик.

Съседи разказали пред репортери, че семейството има много деца и живее в трудни условия на живот, като детето е принудено да изкарва допълнителни пари, като мие фарове и предни стъкла.

Една от познатите на семейството съобщи, че майката се е опитвала да се грижи за децата, но баща им водил антисоциален начин на живот.


  • 1 Последния Софиянец

    9 17 Отговор
    Педофилът е украинец от ЛНР.

    Коментиран от #17

    09:43 03.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В телеграма пише

    11 5 Отговор
    Тоя чичко е от еврейски произход.

    Коментиран от #4

    09:43 03.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 16 Отговор

    До коментар #3 от "В телеграма пише":

    Украинец от Луганск.

    Коментиран от #5

    09:44 03.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    6 9 Отговор
    Още реди да прочета бях сигурен , че статията ще е за Русия !!! Например , във Ватикана въобще не се случват такива работи , и въобще не издирват изчезнали деца , за последно видяни с кардинали!!! В България въобще няма английски педофили, кежащи в затвора! А в САЩ никога не са правили секс с малолетни, еле па управляващите говедарите !!! Напишете за тези мръсни и гнусни инсинуации срещу "демокрацията" де...!!!???

    09:47 03.02.2026

  • 7 в кратце

    4 2 Отговор
    За този-куршум в челото и толкоз.

    09:49 03.02.2026

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    В СССР обикновенно получаваха е такива куршум в тила, а после се провеждаше делото и присъдата винаги съвпада.

    Коментиран от #22

    09:54 03.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отвратен

    8 0 Отговор
    Спокойно , педофила ще подпише договор с армията и ще отърве кожата ! Десетки хиляди изверги са на свобода с договор с армията !

    09:56 03.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    1 1 Отговор
    Разстрелят.

    09:59 03.02.2026

  • 13 Евроджендър

    2 6 Отговор
    Напишете колко деца и жени биват изнасилвани в европа ежедневно от нелегални имигранти!

    10:03 03.02.2026

  • 14 Хи хи

    1 2 Отговор
    Сега ще влезе в армията, и както казва маленкий зеля и нато, ще дойде у нас, за да си поиграе с тагаренковци и пасита !!

    10:03 03.02.2026

  • 15 Оооо

    6 2 Отговор
    Тази статия говори достатъчно за живота в коочината! Не трябва да им позволяваме, обаче да направят целия свят една голяма коочина!

    10:10 03.02.2026

  • 16 Шушанка

    5 2 Отговор
    Истинското лице на Рyckuй мup - без думи!

    10:13 03.02.2026

  • 17 Където

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Според теб живеят руснаци

    10:13 03.02.2026

  • 18 без думи...

    3 2 Отговор
    Традиционни руски ценности

    10:14 03.02.2026

  • 19 кой му дреме

    2 1 Отговор
    поредната пушилка като шуменската пантера и черния лед !

    а помните ли вчера че
    двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка 🧲

    10:16 03.02.2026

  • 20 Филип Киркоров

    1 1 Отговор
    Руские жендари самъе хорошее жендари. Очень многа чистя как скумрияй

    10:17 03.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    В СССР 12 години не можеха да хванат Чикатило и той изяде 52-ма души, повечето деца. За първото му убийство обвиниха невинен човек, изтръгнаха самопризнания с мъчения и го екзекутираха. Всичко това обаче се разбра чак когато падна комунизма. Властите криеха, защото според комунистическата пропаганда серийни убийци имаше само в капиталистическите общества. Заради липсата на информация липсваше бдителност и родителите пускаха децата си да пътуват сами във влакове, а Чикатило ги примамваше по гарите. Чак когато Горбачов започна политика на гласност случаят се раздвижи и през 1990 г. го хванаха. Процесът започна през 1992 г. и хората бяха шокирани от подробностите. Случаят се превърна в символ на фалша на комунизма.

    10:32 03.02.2026