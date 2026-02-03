Педофил отвлече и уби 9-годишно момче, откриха трупа на детето в езеро

Тялото на деветгодишно момче, изчезнало в Санкт Петербург в края на януари, беше намерено в езеро в Ленинградска област. 38-годишен мъж, идентифициран по записи от видеонаблюдение, е арестуван по подозрение за отвличане и убийство на детето. Той вече е признал за престъплението и е изправен пред доживотен затвор.
Следственият комитет съобщи, че тялото на детето, омотано с тиксо, е намерено в езеро в Ломоносовски район на Ленинградска област. Следователите ще огледат местопроизшествието и ще назначат серия от необходими съдебни експертизи.
На 30 януари, около 14:00 часа, деветгодишният Павел напуснал дома си в Красноселски район на Санкт Петербург и не се върнал. Същия ден камери за видеонаблюдение заснели момчето да се качва в колата на непознат мъж близо до хипермаркет „Лента“ на Талинското шосе.
В деня на изчезването си Павел планирал да се пързаля с шейна и влязъл в хипермаркета. Очевидци съобщили, че малко преди изчезването му детето е било на паркинга близо до магазина, миейки фарове. Местни жители и служители на близки фирми споделиха пред репортери, че деца често идвали в търговската зона, за да се стоплят и да се хранят.
Според очевидци, в деня на изчезването си момчето поискало храна пред кафене и след това се качило в белия SUV на непознат. Повече така и не било видяно живо.
Правоохранителните органи разглеждат версията за отвличане от самото начало. Според източници от правоохранителните органи, основната работна теория е отвличането на детето, последвано от убийство.
Според съобщения в медиите, в деня на изчезването му мъжът, по-късно арестуван, предложил на Павел и други деца да се возят в колата му и да „останат с него срещу пари“.
На 2 февруари полицията в Псковска област задържа мъжа, в чиято кола ученикът се е качил в деня на изчезването си, докато се е опитвал да избяга. Заподозреният, Петър Ж., е на 38 години и е родом от Новодружеск в ЛНР. Преди няколко години той е преместил в Санкт Петербург и е работил в строителството. Медийни съобщения сочат, че той е бил замесен в наказателни дела, свързани със заплахи за убийство, кражба и незаконно изземване на превозно средство.
Екипът за издирване LizaAlert съобщи, че приблизително 250 опитни доброволци, без да се броят доброволците, помагащи дистанционно, са участвали в издирването на детето на 31 януари и 1 февруари.
В издирването са участвали полицаи и други служби за спешна помощ. Издирването е проведено както в Санкт Петербург, така и извън него.
Информацията за семейството на момчето варира: някои казват, че в семейството има още пет деца, докато други казват, че е имало четири деца, включително починалия ученик.
Съседи разказали пред репортери, че семейството има много деца и живее в трудни условия на живот, като детето е принудено да изкарва допълнителни пари, като мие фарове и предни стъкла.
Една от познатите на семейството съобщи, че майката се е опитвала да се грижи за децата, но баща им водил антисоциален начин на живот.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
09:43 03.02.2026
3 В телеграма пише
Коментиран от #4
09:43 03.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "В телеграма пише":Украинец от Луганск.
Коментиран от #5
09:44 03.02.2026
6 Пич
09:47 03.02.2026
7 в кратце
09:49 03.02.2026
8 Гост
Коментиран от #22
09:54 03.02.2026
10 Отвратен
09:56 03.02.2026
12 Сталин
09:59 03.02.2026
13 Евроджендър
10:03 03.02.2026
14 Хи хи
10:03 03.02.2026
15 Оооо
10:10 03.02.2026
16 Шушанка
10:13 03.02.2026
17 Където
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Според теб живеят руснаци
10:13 03.02.2026
18 без думи...
10:14 03.02.2026
19 кой му дреме
а помните ли вчера че
двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
замундата за да ги извадят от списъка 🧲
10:16 03.02.2026
20 Филип Киркоров
10:17 03.02.2026
22 Факти
До коментар #8 от "Гост":В СССР 12 години не можеха да хванат Чикатило и той изяде 52-ма души, повечето деца. За първото му убийство обвиниха невинен човек, изтръгнаха самопризнания с мъчения и го екзекутираха. Всичко това обаче се разбра чак когато падна комунизма. Властите криеха, защото според комунистическата пропаганда серийни убийци имаше само в капиталистическите общества. Заради липсата на информация липсваше бдителност и родителите пускаха децата си да пътуват сами във влакове, а Чикатило ги примамваше по гарите. Чак когато Горбачов започна политика на гласност случаят се раздвижи и през 1990 г. го хванаха. Процесът започна през 1992 г. и хората бяха шокирани от подробностите. Случаят се превърна в символ на фалша на комунизма.
10:32 03.02.2026