В Китай откриха животински видове отпреди 512 милиона години

7 Февруари, 2026 12:15 1 231 9

Фосили от камбрийския период разкриват нови видове, добре запазени до най-малките детайли

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учени от Института по геология и палеонтология в Нанкин откриха колекция от добре запазени фосили, датиращи отпреди 512 милиона години, в провинция Хунан, южен Китай, съобщава New Scientist.

Находките са от камбрийския период, който започва преди около 541 милиона години и е известен с драматичното увеличаване на разнообразието на живота на Земята. Масовото измиране в Синцзян, преди 513,5 милиона години, се е дължало на рязък спад на кислорода във водата.

До момента изследователите са анализирали 8681 фосила от 153 вида. Около 60% от тях са нови за науката. Учените ги класифицирали в 16 основни групи животни, обитавали дълбокото океанско дъно, което показва, че масовото измиране е унищожило предимно плитководни екосистеми, докато дълбоководните местообитания са пострадали по-малко.

Фосилите са изключително добре запазени, тъй като животните са били покрити със слой фина кал. Дори малки органи като антени, пипала, дихателни органи, очи и нервна тъкан са останали видими в детайли.

Повечето фосили принадлежат на членестоноги - роднини на съвременните насекоми, паяци и ракообразни. Открити са също мекотели и бронирани брахиоподи, както и книдарии - роднини на медузите. Най-голямото членестоного, Guanshancaris kunmingensis, е достигало впечатляващите 80 см.


