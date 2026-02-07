В Китай откриха животински видове отпреди 512 милиона години

Учени от Института по геология и палеонтология в Нанкин откриха колекция от добре запазени фосили, датиращи отпреди 512 милиона години, в провинция Хунан, южен Китай, съобщава New Scientist.
Находките са от камбрийския период, който започва преди около 541 милиона години и е известен с драматичното увеличаване на разнообразието на живота на Земята. Масовото измиране в Синцзян, преди 513,5 милиона години, се е дължало на рязък спад на кислорода във водата.
До момента изследователите са анализирали 8681 фосила от 153 вида. Около 60% от тях са нови за науката. Учените ги класифицирали в 16 основни групи животни, обитавали дълбокото океанско дъно, което показва, че масовото измиране е унищожило предимно плитководни екосистеми, докато дълбоководните местообитания са пострадали по-малко.
Фосилите са изключително добре запазени, тъй като животните са били покрити със слой фина кал. Дори малки органи като антени, пипала, дихателни органи, очи и нервна тъкан са останали видими в детайли.
Повечето фосили принадлежат на членестоноги - роднини на съвременните насекоми, паяци и ракообразни. Открити са също мекотели и бронирани брахиоподи, както и книдарии - роднини на медузите. Най-голямото членестоного, Guanshancaris kunmingensis, е достигало впечатляващите 80 см.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 венко смочата глава
Коментиран от #8, #9
12:21 07.02.2026
2 в кратце
12:31 07.02.2026
3 Бай Яни
Коментиран от #6
12:35 07.02.2026
4 Румен лъжомана
12:47 07.02.2026
5 Зевзека
13:18 07.02.2026
6 Неподписан
До коментар #3 от "Бай Яни":На майка ми(вечна и памет) голяма приятелка от РФ е ядрен физик(с оръжията им се занимава/ше)."Изчезваше" безследно по половин година.Когато майка ми е била на гости там се почерпила повечко и издала държавна тайна.Споделила че са направили голямо случайно откритие.Тисулската принцеса.Започнала да говори и на вратата позвънели двама в черни шлифери...
Коментиран от #7
14:42 07.02.2026
7 Неподписан
До коментар #6 от "Неподписан":Става въпрос за СССР - днешна Руска Федерация
14:43 07.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.