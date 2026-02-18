Новини
Иво Христов: Андрей Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си

18 Февруари, 2026 21:08

ППДБ деформира Конституцията. ППДБ стои зад сегашния служебен кабинет

Иво Христов: Андрей Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

ППДБ деформира Конституцията. ППДБ стои зад сегашния служебен кабинет. ППДБ носи отговорност за всичко до създаването на редовно правителство.

Това написа във "Фейсбук" Иво Христов.

Парадоксът е, че според сегашната ни Конституция, чиито принципи бяха погазени от юристите ППДБ, е възможно една затънала в скандала Петрохан коалиция да получи мандат да състави правителство чрез едно свое назначение в “домовата книга”.

Президентът Йотова, чиято роля се ограничава до избора на премиер, избра Гюров, за да избегне всички останали кандидати, назначенци на Борисов и Пеевски.

Това бе логичен избор на по-малкото зло.

Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си. Надявам в идните месеци до създаването на редовно правителство все пак да докаже, че е по-малкото зло.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    20 46 Отговор
    Гюров няма как да разочарова
    Над него е Радев
    Над тях е лондонсити...
    Хм

    Коментиран от #7, #8, #9

    21:11 18.02.2026

  • 2 Тоя

    45 37 Отговор
    се смята за фактор ? Разочарован бил .

    Коментиран от #10

    21:11 18.02.2026

  • 3 Да бе

    42 18 Отговор
    Йотова-Радева, защо не върна папката?

    Коментиран от #26

    21:11 18.02.2026

  • 4 служебна скраб

    37 19 Отговор
    уруд до уруд

    21:13 18.02.2026

  • 5 хаха

    20 26 Отговор
    Още по-хубаво за Гумен. Плюс 0.5% поне заради това "правителство" охвърляно и кафяво.

    21:14 18.02.2026

  • 6 Зло под слънцето

    46 41 Отговор
    Какво да кажем ние за разочарованието си от Радев, който вдигна юмрука на победата и след това ни предаде, а другарю Христов. Още ли мечтаеш за президентска република или ще се задоволиш с руска диктатура?

    21:15 18.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    38 20 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    Коментиран от #46

    21:16 18.02.2026

  • 9 хаха

    23 12 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    "Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    Коментиран от #41

    21:16 18.02.2026

  • 10 Европеец

    35 13 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    Не знам какъв фактор е тоя, но определено харесвам и се възхищавам от адаша му..... Заглавието според мен е вярно, определено съм разочарован от състава на кабинета.....

    21:17 18.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Плд

    26 15 Отговор
    Петрохан не е „скандал“, а е една от редица трагедии, станали обичайни за Бг.
    А групата на убитите е от преди 10 години, дори от преди ПП.

    21:20 18.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ШЕФА

    20 21 Отговор
    Всички утре да свалим тази из.ет начело с еничара Гяуров и назначените от Сор...и Англ.посолство нац.предатели и продажници.

    21:26 18.02.2026

  • 16 На Радев

    8 3 Отговор
    му трябват още 10%!Едно ,,Алафицо",може да му ги осигури!

    21:26 18.02.2026

  • 17 Европеец

    11 9 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Прав си.... Да видим какво ще плюят ппдб ис какво ще се оправдават..... Съгласен съм и с определението ти за част от министрите, мисля че всички са такива ,с и самия премиер....

    21:27 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шарлатаните

    9 13 Отговор
    и Радев са написали сценария още 2021!

    21:28 18.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цъцъцъ

    26 12 Отговор
    Нямаше ли по- нормални кандидати за министри?
    Тези са доказано вредни!

    21:33 18.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боруна Лом

    24 4 Отговор
    ПОРЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ПОСОКАТА Е ЕДНА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ЩЕ Е! ВСИЧКО Е БОРБА ЗА КОКАЛА И КУФАРЧЕТО С МИЛИОНИТЕ!ПУУУ, НЕГОДНИЦИ!

    Коментиран от #33

    21:35 18.02.2026

  • 28 ?????

    16 4 Отговор
    "Това бе логичен избор на по-малкото зло."
    Дали е било по-малкото или по-голямото Иво Христов няма да ни каже.
    И не щото не иска.

    21:35 18.02.2026

  • 29 Семпло мин.

    20 11 Отговор
    председателче, семпло правителство. Кой е очаквал повече? Сорос у нас е и в президентството.

    21:35 18.02.2026

  • 30 име

    28 10 Отговор
    Интересно ми е жълтопаветниците по кой ще плюят сега че им е виновен за кафявото по гащите. Иначе повечето от правителството не ги познавам, но познатите като надено михайлова, траймо трайков или корман трудноговорящия български, са доказани боклуци.

    21:41 18.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    11 13 Отговор
    Жълтокопитните изпързаляха Боташа.

    21:42 18.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    14 11 Отговор
    Надка Пиратка и Трайчо са несретници. Червените бетони който бяха възирали към Радев, се връщат обратно при партията майка. Педофилите спукаха гумите на Боташа.

    21:48 18.02.2026

  • 33 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #27 от "Боруна Лом":

    За съжаление си прав.....

    21:49 18.02.2026

  • 34 хитрата сврака

    16 7 Отговор
    💲Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си💲
    Разочаровани сред елита едва ли има. Президентката с благословията на Радев с консултации уточни състава на правителството.
    За зарибяване на негласуващите, лицемерната позиция на Радев се възпроизвежда като ехо от неговите глашатаи. Наред е Слави Василев.

    21:51 18.02.2026

  • 35 Пепе

    14 5 Отговор
    Скрий се бе лисунгер!

    21:52 18.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ъхъ!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хайде":

    Абе днес е 18.02.! Утре е годишнината от гибелта на Апостола.

    22:05 18.02.2026

  • 39 Хайде и бившето Президентско "теле"...

    11 4 Отговор
    се изказа , сега може да спим , като спокойни жители на ЕО???

    22:05 18.02.2026

  • 40 Това, че

    8 6 Отговор
    си разочарован си е твой проблем. Кой предпочиташ да стои задноя кабинет, сбърканяк

    22:11 18.02.2026

  • 41 Посетител

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    "Суверенната" държава, в чиито предели се намира Бесарабия, я гласят да бъде "аншлузирана" от Румъния. Така че, неговото предложение го разбирам като "Дайте да си вземем нашето, докато още можем!"... Съвсем друг е въпросът дали можем...

    Коментиран от #47

    22:12 18.02.2026

  • 42 Румен орела какво

    8 5 Отговор
    рече? Тия ще го смачкат на изборите. Върнаха се старите к... в политиката.

    22:16 18.02.2026

  • 43 Жеро

    13 4 Отговор
    Повечето са стари оседлани кранти със златни юзди и сребърни седла! Кошмарен избор, обещаващ мъки до изборите!

    Коментиран от #64

    22:20 18.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Никой

    8 6 Отговор
    Този е просто - общи приказки. Този човек не е никакъв Професор - ето какво казва - "Не сте ме избрали мен - затова не ставате и вие".

    Нещо като Георги Близнашки - с огромни амбиции, просто ето така.

    Професор бил.

    Коментиран от #59

    22:27 18.02.2026

  • 46 Нищо чудно

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Той за какво е в политиката? За да се облагодетелства. Много добре знае, как да омагьосва малограмотния народ.

    22:31 18.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Без избори

    7 3 Отговор
    За пореден път сектата ППДБ без да е спечелила избори си прави правителство. Ашколсун машаллах!

    22:39 18.02.2026

  • 49 долу сащ

    7 1 Отговор
    повечето са от КАЛУШЕВИТЕ!!!!

    22:42 18.02.2026

  • 50 Отврат

    14 4 Отговор
    Надежда Михайлова министър! От това по - гяма гадост здраве му кажи . Как можа да да я предложиш. Вещица.

    22:43 18.02.2026

  • 51 аха

    10 3 Отговор
    Не е по малкото зло, а е възможно няй голямото зло. Това е безумен кабинет,който ще е противен на 80 процента от Българските гражани със сигурност. Т

    22:50 18.02.2026

  • 52 Ужас. 2 месеца гнус

    9 2 Отговор
    Как е възможно всичко това,Как може тези лица ? Няма , няма никога , ама никога Българи да се оправи,Никога ! Това е сбъркана история със сбъркано мислене със сбъркани лица ,връщаме се назад със 100 години ,заради селските представи на някакъв наивитет , който ще дава акъл, как да се оправи работата.

    22:55 18.02.2026

  • 53 след толкова консултации,това се роди

    10 2 Отговор
    Как можа да ги събере,некадърник до некадърник.Ама бквално ,некадърник до некадърник. Това е резултат от сбъркано мислине,сбъркани престави ,сбъркана представа за организация и управление . Ще бъде лудница. Само гледайте.

    23:01 18.02.2026

  • 54 Снежанка Димитрова

    12 1 Отговор
    Нищо.ново под слънцето. Госпожа Йотова за пореден път показа,че е най-.принципна в безпринципността .си..Важна е властта.
    Добре дошли безвремие. Народе????

    23:04 18.02.2026

  • 55 Мустакът

    4 2 Отговор
    е външен министър.....Ужаст!

    23:22 18.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 катастрофа,без съмнение !

    4 1 Отговор
    Всичкото това, дори не заслужава коментар.

    23:44 18.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Глупендер,

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    този наистина не е проф. Христов, а негов адаш. Беше съветник на Радев, после и евродепутат от БСП.

    00:36 19.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Е-е-е-

    0 1 Отговор
    А кога ще излезе ПП- РГР та да видим кадровото попълнение на "Крим е руZZки"?!?!?!

    Коментиран от #69

    03:41 19.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 юсраел

    2 1 Отговор
    Липсват ни Филип Димитров и Иван Костов (църния дявол)
    Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
    Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.

    08:10 19.02.2026

  • 68 Пенчо Кубадински

    1 0 Отговор
    Абе къде е Г. Харизанов? Алгафари и Лозанов вече са настанени в телевизиите, платени са им хотелсите стаи другите разходи, ама Харизанов го няма по нито една тв!? И Харалан Александров също! Сигурно сега се подготвят да поемат втората вълна, за истината около Румен Радев?

    08:40 19.02.2026

  • 69 С-с-с

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Е-е-е-":

    Крим е руски!!! И не само....Гренландия и Канада са американски! Газа е израелска! А България с лошия матриал никой я не иска!

    08:43 19.02.2026

