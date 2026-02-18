Иво Христов: Андрей Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си

ППДБ деформира Конституцията. ППДБ стои зад сегашния служебен кабинет. ППДБ носи отговорност за всичко до създаването на редовно правителство.
Това написа във "Фейсбук" Иво Христов.
Парадоксът е, че според сегашната ни Конституция, чиито принципи бяха погазени от юристите ППДБ, е възможно една затънала в скандала Петрохан коалиция да получи мандат да състави правителство чрез едно свое назначение в “домовата книга”.
Президентът Йотова, чиято роля се ограничава до избора на премиер, избра Гюров, за да избегне всички останали кандидати, назначенци на Борисов и Пеевски.
Това бе логичен избор на по-малкото зло.
Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си. Надявам в идните месеци до създаването на редовно правителство все пак да докаже, че е по-малкото зло.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Над него е Радев
Над тях е лондонсити...
Коментиран от #7, #8, #9
21:11 18.02.2026
Коментиран от #10
21:11 18.02.2026
Коментиран от #26
21:11 18.02.2026
21:13 18.02.2026
21:14 18.02.2026
21:15 18.02.2026
До коментар #1 от "Майна":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
Коментиран от #46
21:16 18.02.2026
9 хаха
До коментар #1 от "Майна":"Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
Коментиран от #41
21:16 18.02.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Тоя":Не знам какъв фактор е тоя, но определено харесвам и се възхищавам от адаша му..... Заглавието според мен е вярно, определено съм разочарован от състава на кабинета.....
21:17 18.02.2026
12 Плд
А групата на убитите е от преди 10 години, дори от преди ПП.
21:20 18.02.2026
16 На Радев
21:26 18.02.2026
17 Европеец
До коментар #13 от "име":Прав си.... Да видим какво ще плюят ппдб ис какво ще се оправдават..... Съгласен съм и с определението ти за част от министрите, мисля че всички са такива ,с и самия премиер....
21:27 18.02.2026
21:28 18.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
Тези са доказано вредни!
21:33 18.02.2026
27 Боруна Лом
Коментиран от #33
21:35 18.02.2026
Дали е било по-малкото или по-голямото Иво Христов няма да ни каже.
И не щото не иска.
21:35 18.02.2026
21:35 18.02.2026
21:41 18.02.2026
21:42 18.02.2026
21:48 18.02.2026
33 Европеец
До коментар #27 от "Боруна Лом":За съжаление си прав.....
21:49 18.02.2026
Разочаровани сред елита едва ли има. Президентката с благословията на Радев с консултации уточни състава на правителството.
За зарибяване на негласуващите, лицемерната позиция на Радев се възпроизвежда като ехо от неговите глашатаи. Наред е Слави Василев.
21:51 18.02.2026
21:52 18.02.2026
До коментар #36 от "Хайде":Абе днес е 18.02.! Утре е годишнината от гибелта на Апостола.
22:05 18.02.2026
22:05 18.02.2026
22:11 18.02.2026
До коментар #9 от "хаха":"Суверенната" държава, в чиито предели се намира Бесарабия, я гласят да бъде "аншлузирана" от Румъния. Така че, неговото предложение го разбирам като "Дайте да си вземем нашето, докато още можем!"... Съвсем друг е въпросът дали можем...
Коментиран от #47
22:12 18.02.2026
22:16 18.02.2026
Коментиран от #64
22:20 18.02.2026
Нещо като Георги Близнашки - с огромни амбиции, просто ето така.
Професор бил.
Коментиран от #59
22:27 18.02.2026
До коментар #8 от "хаха":Той за какво е в политиката? За да се облагодетелства. Много добре знае, как да омагьосва малограмотния народ.
22:31 18.02.2026
22:39 18.02.2026
22:42 18.02.2026
22:43 18.02.2026
22:50 18.02.2026
22:55 18.02.2026
23:01 18.02.2026
Добре дошли безвремие. Народе????
23:04 18.02.2026
23:22 18.02.2026
23:44 18.02.2026
До коментар #45 от "Никой":този наистина не е проф. Христов, а негов адаш. Беше съветник на Радев, после и евродепутат от БСП.
00:36 19.02.2026
Коментиран от #69
03:41 19.02.2026
Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.
08:10 19.02.2026
08:40 19.02.2026
До коментар #62 от "Е-е-е-":Крим е руски!!! И не само....Гренландия и Канада са американски! Газа е израелска! А България с лошия матриал никой я не иска!
08:43 19.02.2026