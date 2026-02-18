Иво Христов: Андрей Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си

ППДБ деформира Конституцията. ППДБ стои зад сегашния служебен кабинет. ППДБ носи отговорност за всичко до създаването на редовно правителство.

Това написа във "Фейсбук" Иво Христов.

Парадоксът е, че според сегашната ни Конституция, чиито принципи бяха погазени от юристите ППДБ, е възможно една затънала в скандала Петрохан коалиция да получи мандат да състави правителство чрез едно свое назначение в “домовата книга”.

Президентът Йотова, чиято роля се ограничава до избора на премиер, избра Гюров, за да избегне всички останали кандидати, назначенци на Борисов и Пеевски.

Това бе логичен избор на по-малкото зло.

Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си. Надявам в идните месеци до създаването на редовно правителство все пак да докаже, че е по-малкото зло.