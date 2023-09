Първата проба на НАСА от астероид каца на Земята днес

Космическа капсула на НАСА, носеща проба от скален материал, взет от повърхността на астероид преди три години, се насочи към огнено падане през атмосферата и кацане с парашут в пустинята Юта в неделя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Прогнозите за времето са благоприятни и роботизираният космически кораб ОЗИРИС-РЕКС е на път да освободи капсулата с пробите за окончателно спускане, както е планирано, без допълнителни корекции, съобщи НАСА на брифинг в петък. Ръководителите на мисията очакват „точково“ кацане на огромния полигон на американската армия в Юта, западно от Солт Лейк Сити, каза Сандра Фройнд, програмен мениджър в „Локхийд Мартин“, която е участвала в проектирането и построяването на космическия кораб.

Кръглата капсула трябва да се приземи с парашут в 17:55 ч. българско време в неделя - около 13 минути след навлизане в горната част на атмосферата със скорост около 35 пъти по-голяма от тази на звука, с което ще завърши седемгодишното си космическо пътешествие.

Ако мисията ОЗИРИС-РЕКС е успешна, тя ще отбележи третата проба от астероид - при това най-голямата, която някога е достигала до Земята. Досега има две успешни подобни мисии на японската космическа агенция, проведени през последните 13 години.

ОЗИРИС-РЕКС събра своя образец от скали от Бену, богат на въглерод астероид, открит през 1999 г. и класифициран като „близкоземен обект“, тъй като преминава сравнително близо до нашата планета на всеки шест години. Според учените вероятността той да удари Земята ще бъде 1 към 2700 в края на 22-и век.