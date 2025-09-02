Новини
Любопитно »
Любо Киров преговаря да вземе песните на Васил Найденов, написани от Стефан Димитров

Любо Киров преговаря да вземе песните на Васил Найденов, написани от Стефан Димитров

2 Септември, 2025 10:46 385 1

  • любо киров-
  • васил найденов-
  • стефан димитров-
  • песни-
  • скандал

Изпълнителят е готов да плати по 50 000 лева за всяка от песните

Любо Киров преговаря да вземе песните на Васил Найденов, написани от Стефан Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любо възнамерява да се възползва от грандиозния скандал между Васил Найденов и композитора Стефан Димитров и да поиска от автора правата да изпълнява хитовите песни. Тази седмица Любо си е насрочил среща с мъжа на Богдана Карадочева, на която възнамерява да му направи оферта да запише двата най-големи хита на маестрото "Сбогом, моя любов" и "Болката отляво", пише "Уикенд".

Парчетата са пирона в репертоара на Васко Кеца и нито едно участие на певец №1 у нас не минава без тях, а понякога му се налага да ги изпълнява и по няколко пъти на вечер.

"Любо от години е сред най-добре работещите певци и пълни концертните зали и пиано барове. Той винаги се е славел с коректността си към авторите и съвестно отчислява дължимите суми. Сега вижда чудесна възможност да обогати репертоара си с някои от вечните хитове в българската музика и да им даде нов живот, записвайки ги наново", коментират в бранша.

Още преди няколко години певеца поискал разрешение от Стефан Димитров да изпълнява някои от композициите му и го получил. Така в много пиано барове Любо изпълнява класиките "Сбогом, моя любов" и "Болката отляво", при това учудващо добре. Сега Любо смята да направи и официални записи, придружени с ефектни клипове.

Според източници на "Уикенд", изпълнителят е готов да плати по 50 000 лева за всяка от песните, а освен това се зарича съвестно да отчислява дължимите по закон проценти от многобройните си участия.

"Стефан Димитров е много обиден на Васил и най-вероятно ще разреши на Любо да направи своя версия на песните. Законът му го позволява. А и е хубаво тези парчета да имат съвременен прочит, за новите поколения", коментират хора от бранша. Ако се вярва на слуховете, интерес към песните на композитора проявяват и други изпълнители, сред които Миро от "Каризма" и Георги Христов. Възможно е те също да са новите изпълнители на някои от златните хитове на Стефан Димитров.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    4 1 Отговор
    ми е антипатичен този човек!

    10:50 02.09.2025