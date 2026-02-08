Марго Роби и Джейкъб Елорди - любов, страст и скандал в „Брулени хълмове“

Точно седмица преди Деня на влюбените и броени дни преди официалната си премиера, дългоочакваният „Брулени хълмове“ тръгва към големия екран, вече обвит в полюсни реакции и високи очаквания. Филмът, който ще бъде по кината от 13 февруари, е най-новата адаптация на класическия роман на Емили Бронте, този път през смелата и провокативна визия на режисьорката и сценарист Емералд Фенел, пише Lifestyle.bg.
Още първият тийзър загатна, че това няма да бъде традиционна интерпретация - и именно това раздели феновете. Докато социалните мрежи продължават да кипят от спорове, първите професионални реакции вече са факт след специална медийна прожекция в САЩ.
Сред най-възторжените отзиви е този на Джаз Тангкай от Variety. В публикация в X тя подчертава, че „химията и сексуалното напрежение между Марго Роби и Джейкъб Елорди са на съвсем друго ниво“, а самият филм определя като „изящно, майсторско зрелище“, отличаващо се с впечатляващи костюми, операторска работа и сценография.
Подобно мнение споделя и Мередит Лофтъс от Collider, докато Ада Енечи от BuzzFeed UK също акцентира върху силните актьорски изпълнения. Според нея филмът е „страстен, смел и предлага версия на класиката, която заслужава внимание“, но предупреждава, че почитателите на романа вероятно ще го обичат или мразят – без средно положение.
Критикът Кортни Хауърд също не пести суперлативи, наричайки екранизацията „божествена нова класика“, която „улавя поразително точно болката и същността на копнежа“ – мнение, цитирано от Variety.
Освен художествените качества, мнозина виждат в „Брулени хълмове“ и сериозен комерсиален потенциал. Скот Менцел смята, че филмът е „предопределен да бъде огромен хит за Warner Bros.“ и ще затвърди позицията на Фенел като един от най-търсените режисьори в момента. Той вече го определя като „спиращо дъха визуално произведение на изкуството“ и го вижда сред фаворитите за награди – особено за операторско майсторство, костюми, продукционен дизайн и музика.
Подобен оптимизъм изразява и Ан Томпсън от IndieWire, която е убедена, че публиката ще оцени както харизматичното дуо Марго Роби – Джейкъб Елорди, така и дръзката режисура на Емералд Фенел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
Коментиран от #8
09:05 08.02.2026
2 Българин
09:10 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 глоги
09:28 08.02.2026
5 Брулени хълмове
09:32 08.02.2026
6 райберЪТ
10:12 08.02.2026
7 Романът на Емили. Бронте
Още повече , че вече имаме няколко великолепни филма още от 1939 година плюс няколко не лоши телевизионни адаптации. Аз лично съм възхитен от филна от 1970 г. с Тимъти Далтън. Това е един от най- много филмираните романи. Наред с " Джейн Еър " на Шарлот Бронте.
Модерна интерпретация ми звучи съмнително. Но дано не се окажа прав!
10:12 08.02.2026
8 А сега пробвай
До коментар #1 от "Хм.....":да напишеш това велико твое мозъчно изригване без граматични грешки!
Имаш право на три опита! Давай!
10:15 08.02.2026