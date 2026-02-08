Новини
Марго Роби и Джейкъб Елорди - любов, страст и скандал в „Брулени хълмове“

8 Февруари, 2026 09:03 1 717 8

Първите реакции към новата екранизация на Емералд Фенел разделят феновете, но очертават голям кинохит

Марго Роби и Джейкъб Елорди - любов, страст и скандал в „Брулени хълмове“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Точно седмица преди Деня на влюбените и броени дни преди официалната си премиера, дългоочакваният „Брулени хълмове“ тръгва към големия екран, вече обвит в полюсни реакции и високи очаквания. Филмът, който ще бъде по кината от 13 февруари, е най-новата адаптация на класическия роман на Емили Бронте, този път през смелата и провокативна визия на режисьорката и сценарист Емералд Фенел, пише Lifestyle.bg.

Още първият тийзър загатна, че това няма да бъде традиционна интерпретация - и именно това раздели феновете. Докато социалните мрежи продължават да кипят от спорове, първите професионални реакции вече са факт след специална медийна прожекция в САЩ.

Сред най-възторжените отзиви е този на Джаз Тангкай от Variety. В публикация в X тя подчертава, че „химията и сексуалното напрежение между Марго Роби и Джейкъб Елорди са на съвсем друго ниво“, а самият филм определя като „изящно, майсторско зрелище“, отличаващо се с впечатляващи костюми, операторска работа и сценография.

Подобно мнение споделя и Мередит Лофтъс от Collider, докато Ада Енечи от BuzzFeed UK също акцентира върху силните актьорски изпълнения. Според нея филмът е „страстен, смел и предлага версия на класиката, която заслужава внимание“, но предупреждава, че почитателите на романа вероятно ще го обичат или мразят – без средно положение.

Критикът Кортни Хауърд също не пести суперлативи, наричайки екранизацията „божествена нова класика“, която „улавя поразително точно болката и същността на копнежа“ – мнение, цитирано от Variety.

Освен художествените качества, мнозина виждат в „Брулени хълмове“ и сериозен комерсиален потенциал. Скот Менцел смята, че филмът е „предопределен да бъде огромен хит за Warner Bros.“ и ще затвърди позицията на Фенел като един от най-търсените режисьори в момента. Той вече го определя като „спиращо дъха визуално произведение на изкуството“ и го вижда сред фаворитите за награди – особено за операторско майсторство, костюми, продукционен дизайн и музика.

Подобен оптимизъм изразява и Ан Томпсън от IndieWire, която е убедена, че публиката ще оцени както харизматичното дуо Марго Роби – Джейкъб Елорди, така и дръзката режисура на Емералд Фенел.


  • 1 Хм.....

    4 3 Отговор
    Любов като на филм не е любов, освен ако филма не е порнофилм!

    Коментиран от #8

    09:05 08.02.2026

  • 2 Българин

    3 1 Отговор
    Евреите налазиха Холивуд както каза преди много години великия Марлон Брандо и трябваше три пъти да се извинява на евреина Лари Кинг за думите си.

    09:10 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    2 3 Отговор
    ...режисьорката и сценаристКА- Емералд Фенел...

    09:28 08.02.2026

  • 5 Брулени хълмове

    1 0 Отговор
    на брусени сливи.

    09:32 08.02.2026

  • 6 райберЪТ

    1 1 Отговор
    Само си представете статия със заглавие "ББорисов и БЙовчева - страст , любов , скандали с къща и чекмеджета " и снимки от Мата Хари ?

    10:12 08.02.2026

  • 7 Романът на Емили. Бронте

    4 0 Отговор
    е толкова силен и така познат на милиони хора пом света, че всеки " модерен прочит " най-много да развали поредната кавър- версия.
    Още повече , че вече имаме няколко великолепни филма още от 1939 година плюс няколко не лоши телевизионни адаптации. Аз лично съм възхитен от филна от 1970 г. с Тимъти Далтън. Това е един от най- много филмираните романи. Наред с " Джейн Еър " на Шарлот Бронте.

    Модерна интерпретация ми звучи съмнително. Но дано не се окажа прав!

    10:12 08.02.2026

  • 8 А сега пробвай

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    да напишеш това велико твое мозъчно изригване без граматични грешки!

    Имаш право на три опита! Давай!

    10:15 08.02.2026