Марго Роби и Джейкъб Елорди - любов, страст и скандал в „Брулени хълмове“

Точно седмица преди Деня на влюбените и броени дни преди официалната си премиера, дългоочакваният „Брулени хълмове“ тръгва към големия екран, вече обвит в полюсни реакции и високи очаквания. Филмът, който ще бъде по кината от 13 февруари, е най-новата адаптация на класическия роман на Емили Бронте, този път през смелата и провокативна визия на режисьорката и сценарист Емералд Фенел, пише Lifestyle.bg.

Още първият тийзър загатна, че това няма да бъде традиционна интерпретация - и именно това раздели феновете. Докато социалните мрежи продължават да кипят от спорове, първите професионални реакции вече са факт след специална медийна прожекция в САЩ.

Сред най-възторжените отзиви е този на Джаз Тангкай от Variety. В публикация в X тя подчертава, че „химията и сексуалното напрежение между Марго Роби и Джейкъб Елорди са на съвсем друго ниво“, а самият филм определя като „изящно, майсторско зрелище“, отличаващо се с впечатляващи костюми, операторска работа и сценография.

Подобно мнение споделя и Мередит Лофтъс от Collider, докато Ада Енечи от BuzzFeed UK също акцентира върху силните актьорски изпълнения. Според нея филмът е „страстен, смел и предлага версия на класиката, която заслужава внимание“, но предупреждава, че почитателите на романа вероятно ще го обичат или мразят – без средно положение.

Критикът Кортни Хауърд също не пести суперлативи, наричайки екранизацията „божествена нова класика“, която „улавя поразително точно болката и същността на копнежа“ – мнение, цитирано от Variety.

Освен художествените качества, мнозина виждат в „Брулени хълмове“ и сериозен комерсиален потенциал. Скот Менцел смята, че филмът е „предопределен да бъде огромен хит за Warner Bros.“ и ще затвърди позицията на Фенел като един от най-търсените режисьори в момента. Той вече го определя като „спиращо дъха визуално произведение на изкуството“ и го вижда сред фаворитите за награди – особено за операторско майсторство, костюми, продукционен дизайн и музика.

Подобен оптимизъм изразява и Ан Томпсън от IndieWire, която е убедена, че публиката ще оцени както харизматичното дуо Марго Роби – Джейкъб Елорди, така и дръзката режисура на Емералд Фенел.