Явор Бахаров отново заформи скандал на пътя

Актьорът Явор Бахаров, който сякаш не може да стои твърди дълго далече от неприятности, отново се озова в центъра на неприятна драма, след като дребен пътен инцидент прерасна в шумна история.
Всичко започнало, когато неправилно паркиран автомобил го запушил и му попречил да излезе. Бахаров слязъл видимо ядосан от своята кола, за да потърси шофьора и да помоли колата да бъде преместена. Само че – изненада! Водачът го нямало никъде, а возилото стояло с отворена врата, защото собственикът „само за малко“ отскочил.
В този момент нервите на Явор не издържали. До автомобила имало кофа за боклук и в изблик на гняв той решил да даде нестандартен урок по възпитание – поставил отпадъци директно върху шофьорската седалка и демонстративно затворил вратата. Свидетели разказват, че сцената била като от филм – бърза, импулсивна и доста шокираща, пише Шоу Блиц.
По-късно Явор Бахаров осъзнал, че е прекалил. Близки до него твърдят, че веднага съжалил за реакцията си и признал, че е действал под влияние на емоциите. Самият той споделил, че напрежението в ежедневието му напоследък идва в повече и понякога реагира по-рязко, отколкото трябва.
Случката светкавично се разчу и предизвика вълна от коментари – едни го подкрепят, че е бил провокиран, други го упрекват, че е преминал границата. Факт е обаче, че името му отново се завъртя в светските хроники. А дали това е просто моментна слабост или пореден знак, че бурите около него не стихват – времето ще покаже.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да ходи да пасе
13:35 17.02.2026
2 Механник
13:35 17.02.2026
3 Много наблюдателни ли
13:37 17.02.2026
4 не е пудра захар
13:38 17.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
13:40 17.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Туй кафявото
13:42 17.02.2026
9 Супер
13:43 17.02.2026
10 КоиловциБрадърс
Като му идва вповече натоварването, да го намали. Ако не може да си контролира нервите, да постъпи на лечение.
Инак с бате ша го излекуваме. Ша го правим хладнокръвен.
Аман от наркомани вилнеещи като за последно!
13:52 17.02.2026