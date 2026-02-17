Явор Бахаров отново заформи скандал на пътя

Актьорът Явор Бахаров, който сякаш не може да стои твърди дълго далече от неприятности, отново се озова в центъра на неприятна драма, след като дребен пътен инцидент прерасна в шумна история.

Всичко започнало, когато неправилно паркиран автомобил го запушил и му попречил да излезе. Бахаров слязъл видимо ядосан от своята кола, за да потърси шофьора и да помоли колата да бъде преместена. Само че – изненада! Водачът го нямало никъде, а возилото стояло с отворена врата, защото собственикът „само за малко“ отскочил.

В този момент нервите на Явор не издържали. До автомобила имало кофа за боклук и в изблик на гняв той решил да даде нестандартен урок по възпитание – поставил отпадъци директно върху шофьорската седалка и демонстративно затворил вратата. Свидетели разказват, че сцената била като от филм – бърза, импулсивна и доста шокираща, пише Шоу Блиц.

По-късно Явор Бахаров осъзнал, че е прекалил. Близки до него твърдят, че веднага съжалил за реакцията си и признал, че е действал под влияние на емоциите. Самият той споделил, че напрежението в ежедневието му напоследък идва в повече и понякога реагира по-рязко, отколкото трябва.

Случката светкавично се разчу и предизвика вълна от коментари – едни го подкрепят, че е бил провокиран, други го упрекват, че е преминал границата. Факт е обаче, че името му отново се завъртя в светските хроники. А дали това е просто моментна слабост или пореден знак, че бурите около него не стихват – времето ще покаже.