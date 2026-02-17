Новини
Нервите на актьора не издържали, когато се оказал запушен

Явор Бахаров отново заформи скандал на пътя - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Явор Бахаров, който сякаш не може да стои твърди дълго далече от неприятности, отново се озова в центъра на неприятна драма, след като дребен пътен инцидент прерасна в шумна история.

Всичко започнало, когато неправилно паркиран автомобил го запушил и му попречил да излезе. Бахаров слязъл видимо ядосан от своята кола, за да потърси шофьора и да помоли колата да бъде преместена. Само че – изненада! Водачът го нямало никъде, а возилото стояло с отворена врата, защото собственикът „само за малко“ отскочил.

В този момент нервите на Явор не издържали. До автомобила имало кофа за боклук и в изблик на гняв той решил да даде нестандартен урок по възпитание – поставил отпадъци директно върху шофьорската седалка и демонстративно затворил вратата. Свидетели разказват, че сцената била като от филм – бърза, импулсивна и доста шокираща, пише Шоу Блиц.

По-късно Явор Бахаров осъзнал, че е прекалил. Близки до него твърдят, че веднага съжалил за реакцията си и признал, че е действал под влияние на емоциите. Самият той споделил, че напрежението в ежедневието му напоследък идва в повече и понякога реагира по-рязко, отколкото трябва.

Случката светкавично се разчу и предизвика вълна от коментари – едни го подкрепят, че е бил провокиран, други го упрекват, че е преминал границата. Факт е обаче, че името му отново се завъртя в светските хроники. А дали това е просто моментна слабост или пореден знак, че бурите около него не стихват – времето ще покаже.


  • 1 да ходи да пасе

    20 1 Отговор
    овце в балкана на спокойствие надрусаното еврейче

    13:35 17.02.2026

  • 2 Механник

    22 2 Отговор
    Наркоман и пияндурник

    13:35 17.02.2026

  • 3 Много наблюдателни ли

    6 1 Отговор
    Готина реакция, но защо ли си мисля, че е реклама.

    13:37 17.02.2026

  • 4 не е пудра захар

    8 1 Отговор
    следващият път като му набият канченто ще спре да е толкова емоционален

    13:38 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    9 2 Отговор
    Нагъл кошерен чukuджия,и кошерните претендират че са хора

    13:40 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Туй кафявото

    8 2 Отговор
    Къдраво айно, където го хванат, там теябва да гое,ат

    13:42 17.02.2026

  • 9 Супер

    4 2 Отговор
    Харесва ми това момче. Наистина е като в американски филм: главният герой раздава правосъдие, където правилата се нарушават, а правосъдието липсва.

    13:43 17.02.2026

  • 10 КоиловциБрадърс

    0 0 Отговор
    Що не напълни колата на бате, та да види двата свята.
    Като му идва вповече натоварването, да го намали. Ако не може да си контролира нервите, да постъпи на лечение.
    Инак с бате ша го излекуваме. Ша го правим хладнокръвен.
    Аман от наркомани вилнеещи като за последно!

    13:52 17.02.2026