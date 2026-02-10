Марк Антъни проговори за драмата Бекъм, след като го замесиха в нея

Марк Антъни за първи път коментира публично разрива в семейството Бекъм, след като името му беше въвлечено в конфликта между Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм.

В интервю за The Hollywood Reporter, публикувано в понеделник, 57-годишният изпълнител определи случващото се като „нещастие“. „Те са прекрасно семейство. Познавам ги още отпреди децата да се родят. Кръстник съм на Круз и съм много близък със семейството“, каза Антъни. „Но нямам какво да добавя за случилото се. Изключително жалко е как се развива всичко – и това, което се представя публично, едва ли отразява истината“, допълни той.

Името на Марк Антъни беше споменато от Бруклин в остро публично изявление, разпространено чрез стори в Instagram през януари, в което 26-годишният мъж атакува родителите си и се върна към събитията около сватбата си с Никола Пелц през 2022 г. В текста Бруклин твърди, че майка му е „присвоила“ първия му танц с булката, като е танцувала с него „по неподходящ начин“, оставяйки го „неловко и унизен“ пред гостите.

„Пред 500 гости на сватбата Марк Антъни ме извика на сцената в момент, който по програма беше предвиден за романтичния ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми ме чакаше, за да танцува с мен“, написа Бруклин.

По-късно източник, цитиран от Page Six, уточни, че въпросният момент не е бил първият официален танц на младоженците, а се е случил след като двойката, семействата им и гостите вече са танцували, когато Марк Антъни е излязъл на сцената да изпълни свои песни. Според втори източник, близък до организацията на събитието, първоначалният план е бил певецът да представи младоженците, които след това да излязат за специално подготвен романтичен танц.

Вместо това изпълнителят е поканил Бруклин да танцува с „най-красивата жена в залата“, визирайки не булката, а Виктория Бекъм. Свидетел на събитието твърди, че Виктория се е качила на сцената, прегърнала е сина си и е танцувала с него по начин, който е предизвикал напрежение, като Никола е напуснала залата разплакана.

В изявлението си Бруклин подчерта, че не желае помирение със семейството си. Оттогава братята и сестра му — Ромео Бекъм, Круз Бекъм и Харпър Бекъм — демонстрират публично единство в подкрепа на родителите си. В неделя Ромео показа нова татуировка с думата „family“, появила се малко след като Бруклин прикри татуировки, посветени на баща си и братята и сестра си, което допълнително засили вниманието към продължаващия семеен конфликт.