Продажбите на козметичната марка на Виктория Бекъм скочиха на фона на скандала с Бруклин

Продажбите на козметичната марка на Виктория Бекъм отбелязват рязък ръст през последните седмици, като дизайнерката регистрира пореден професионален успех на фона на публичното напрежение в семейството ѝ и острото изявление на сина ѝ Бруклин Бекъм.

Според данни, цитирани от британските медии, фон дьо тенът на Victoria Beckham Beauty на цена от 104 паунда е практически разпродаден, като по-голямата част от 19-те цветови нюанса в момента са недостъпни. Продуктът беше пуснат на пазара през септември, но към момента има листа на чакащи клиенти. Успоредно с това марката продава по един молив Satin Kajal на стойност 32 паунда на всеки 30 секунди.

Фон дьо тенът се позиционира като продукт с лека, серумна текстура, естествен завършек и „дишащо“ усещане върху кожата. Формулата включва патентования Trigger Factor Complex (TFC8) на Августинус Бадер, насочен към стимулиране на обновяването на кожните клетки и дълготраен подхранващ ефект.

Популярността на продукта е подсилена и от активното присъствие на Виктория Бекъм в социалните мрежи, където тя публикува уроци и демонстрации в TikTok и Instagram. По информация на източници близки до дизайнерката, тя самата използва фон дьо тена ежедневно. Източник, цитиран от The Sun, коментира, че макар последният месец да е бил „изключително труден в личен план“, професионално той е донесъл „впечатляващи резултати“. Според същия източник след изявлението на Бруклин Бекъм интересът към продуктите е нараснал допълнително, подкрепен от масови ревюта и положителни оценки от гримьори и инфлуенсъри в областта на красотата.

Финансовите отчети показват, че бизнесът на Виктория Бекъм е увеличил приходите си с 26% на годишна база, достигайки оборот от 112,7 млн. паунда и печалба преди данъци от 2,2 млн. паунда – значителен обрат след години на загуби. Марката Victoria Beckham Beauty беше създадена през 2019 г. и оттогава разшири портфолиото си с червила, спирали, коректори и други продукти.

Успехите не се ограничават само до козметичния бизнес. Наскоро Виктория Бекъм за първи път оглави самостоятелно музикална класация, след като нейният сингъл от 2001 г. Not Such An Innocent Girl достигна първото място в iTunes в Обединеното кралство и Ирландия. Това стана след мащабна кампания в социалните мрежи, провокирана дни след като Бруклин публикува дълго изявление, в което заяви, че не желае помирение със семейството си и че „за първи път в живота си защитава себе си“.

Песента, която първоначално не успя да достигне върха на класациите заради конкуренцията на Can’t Get You Out Of My Head на Кайли Миноуг, беше реабилитирана от феновете като „национална несправедливост“, а кампанията беше споделяна от публични личности и коментатори в социалните мрежи.

Личният конфликт в семейството Бекъм продължава да привлича внимание. В изявлението си Бруклин обвини родителите си, Виктория и Дейвид Бекъм, че са се опитвали да подкопаят брака му с Никола Пелц. Двойката отсъства от редица важни семейни събития през последните месеци, включително 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм и церемониите около неговото рицарско отличие.

Представители на Виктория Бекъм не са дали официален коментар. Данните от продажбите и класациите обаче показват, че въпреки семейното напрежение, професионалните позиции на дизайнерката в модата, козметиката и попкултурата остават стабилни и дори се засилват.