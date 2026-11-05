„Национализацията на пенсиите“: твърдения и факти

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Скандалът с т.нар. „национализация на пенсиите“ засега няма потвърдено законодателно измерение, но вече предизвика остър политически сблъсък. В центъра е възможността част от бъдещите вноски за втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ).

Според информация, разпространена от представители на опозицията, проектобюджетът за 2027 г. можел да предвиди намаляване на вноската към универсалните пенсионни фондове от 5% на 2,5%. Останалите 2,5 процентни пункта биха постъпвали в НОИ. Твърдението беше представено като начин за осигуряване на допълнителни приходи за държавната пенсионна система.

В отделно изявление пред БНР съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия 3% от втория стълб да бъдат насочени към НОИ. Така в публичното пространство се появиха две различни числа – 2,5% и 3%. Мирчев каза, че отговорът на Брюксел е бил отрицателен. Твърдението за тази комуникация все още не е потвърдено публично от Европейската комисия.

Какво отричат управляващите

Министерството на финансите определи информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб като дезинформация. В позицията на ведомството се казва, че подобна промяна не е част от подготвяните мерки, а официалното представяне на бюджета предстои.

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов заяви: „Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия“. Депутатът Стефан Белчев също отрече управляващите да подготвят такава промяна и определи информацията като „фалшива новина“.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че разговори за прехвърляне на част от вноската от втория към първия стълб не се водят. По думите ѝ обсъжданията с пенсионните дружества са свързани с доходността, инвестициите и гарантирането на бъдещите пенсии.

Какво твърди опозицията

Ивайло Мирчев представи документ с дата 15 октомври, който според него е част от комуникацията между българското правителство и Европейската комисия. От „Демократична България“ настояват Министерството на финансите да публикува цялата кореспонденция по темата.

На 5 ноември Мирчев заяви, че дава 24 часа на представители на управляващите да обяснят дали са обсъждали подобна идея с Европейската комисия. „Ние знаем кои са експертите, имаме достатъчно информация“, каза той, без да назове публично лицата, за които говори.

Досега няма внесен законопроект за промяна на размера на вноската и няма официален бюджетен текст, който да потвърждава твърденията на опозицията. Това означава, че към момента е потвърден политическият спор, но не и намерение на правителството, облечено в официално решение.

Какво би означавала промяната

Спорът не е за вече натрупаните средства по индивидуалните партиди, а за бъдещото разпределение на осигурителните вноски. Ако вноската към частните фондове бъде намалена, по партидите ще постъпват по-малко средства, които се управляват капиталово и се наследяват при определени условия. В същото време НОИ би получил повече текущи приходи за солидарната пенсионна система.

Следващият ключов момент е представянето на проекта за бюджет за 2027 г., което се очаква на 6 ноември. Именно в него би трябвало да стане ясно дали има конкретно предложение за промяна на втория пенсионен стълб или обвиненията ще останат част от политическия спор.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg