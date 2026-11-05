Новини
Разследвания »
„Национализацията на пенсиите“: твърдения и факти
  Тема: Икономика

„Национализацията на пенсиите“: твърдения и факти

5 Ноември, 2026 11:03, обновена 5 Ноември, 2026 11:07 638 18

  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • пенсии-
  • бюджет 2027-
  • демократична българия

Опозицията говори за прехвърляне на част от вноските към НОИ, а управляващите отричат да подготвят такава мярка. Отговорът се очаква с проекта за бюджет за 2027 г

„Национализацията на пенсиите“: твърдения и факти - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Скандалът с т.нар. „национализация на пенсиите“ засега няма потвърдено законодателно измерение, но вече предизвика остър политически сблъсък. В центъра е възможността част от бъдещите вноски за втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ).

Според информация, разпространена от представители на опозицията, проектобюджетът за 2027 г. можел да предвиди намаляване на вноската към универсалните пенсионни фондове от 5% на 2,5%. Останалите 2,5 процентни пункта биха постъпвали в НОИ. Твърдението беше представено като начин за осигуряване на допълнителни приходи за държавната пенсионна система.

В отделно изявление пред БНР съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия 3% от втория стълб да бъдат насочени към НОИ. Така в публичното пространство се появиха две различни числа – 2,5% и 3%. Мирчев каза, че отговорът на Брюксел е бил отрицателен. Твърдението за тази комуникация все още не е потвърдено публично от Европейската комисия.

Какво отричат управляващите

Министерството на финансите определи информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб като дезинформация. В позицията на ведомството се казва, че подобна промяна не е част от подготвяните мерки, а официалното представяне на бюджета предстои.

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов заяви: „Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия“. Депутатът Стефан Белчев също отрече управляващите да подготвят такава промяна и определи информацията като „фалшива новина“.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че разговори за прехвърляне на част от вноската от втория към първия стълб не се водят. По думите ѝ обсъжданията с пенсионните дружества са свързани с доходността, инвестициите и гарантирането на бъдещите пенсии.

Какво твърди опозицията

Ивайло Мирчев представи документ с дата 15 октомври, който според него е част от комуникацията между българското правителство и Европейската комисия. От „Демократична България“ настояват Министерството на финансите да публикува цялата кореспонденция по темата.

На 5 ноември Мирчев заяви, че дава 24 часа на представители на управляващите да обяснят дали са обсъждали подобна идея с Европейската комисия. „Ние знаем кои са експертите, имаме достатъчно информация“, каза той, без да назове публично лицата, за които говори.

Досега няма внесен законопроект за промяна на размера на вноската и няма официален бюджетен текст, който да потвърждава твърденията на опозицията. Това означава, че към момента е потвърден политическият спор, но не и намерение на правителството, облечено в официално решение.

Какво би означавала промяната

Спорът не е за вече натрупаните средства по индивидуалните партиди, а за бъдещото разпределение на осигурителните вноски. Ако вноската към частните фондове бъде намалена, по партидите ще постъпват по-малко средства, които се управляват капиталово и се наследяват при определени условия. В същото време НОИ би получил повече текущи приходи за солидарната пенсионна система.

Следващият ключов момент е представянето на проекта за бюджет за 2027 г., което се очаква на 6 ноември. Именно в него би трябвало да стане ясно дали има конкретно предложение за промяна на втория пенсионен стълб или обвиненията ще останат част от политическия спор.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 9 Отговор
    Само много глупав народ би си натресъл военен за диктатор. Дори и в Хаити избраха лекар и пак зле свършиха.

    Коментиран от #9, #13

    11:09 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 вече натрупаните са се изпарили

    4 3 Отговор
    "Спорът не е за вече натрупаните средства по индивидуалните партиди, а за бъдещото разпределение на осигурителните вноски.

    11:11 05.11.2026

  • 4 Ами сега

    7 4 Отговор
    Гълъба и Радев да кажат защо Лукойл Нефтохим няма да плащат данък свръхпечалба. Кой олигарх защитават !

    Коментиран от #18

    11:13 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 урко

    8 4 Отговор
    Пълни глупости, но нали Свирчев, Божанов и всичките евроатлантически безделници трябва да си намерят друга тема , по която да са нонстоп в медиите, след като загубиха изборите

    Коментиран от #11

    11:13 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Когато разбереш разликата между какво е комунизъм и какво ни представят за комунизъм, за теб ще е твърде късно.

    11:15 05.11.2026

  • 9 МНОГО СИ ПРАВ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    САЩ ИЗБРАХА АЙЗЕНХАУЕР ПРЕЗ 1952

    11:16 05.11.2026

  • 10 Истината е 1

    7 0 Отговор
    В цял свят държавата събира засължителни пенсионни вноски и плаща задължителна пенсия. А втора пенсия всеки сам решава и избира. Няма как да има две различни задължителни вноски. Как някой решава вместо мен да инвестира задължително моите пари.. тези умни красиви да покажат документи къде на запад е било така и те са приели тези закони на времето...

    11:17 05.11.2026

  • 11 Бау

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "урко":

    Обират те и ти ги защитаваш. После питаш защо си беден и болен.

    Коментиран от #14, #16

    11:19 05.11.2026

  • 12 Даааа

    1 1 Отговор
    След 44 национализираха всичко ми не и стигна ми из........ха маса народ

    11:22 05.11.2026

  • 13 Крадците от фондовете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    викат, дръжте крадеца..

    11:30 05.11.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бау":

    Вече 26 години те обират пред очите ти, а ти дори не виждаш❗
    Пробвай да си отвориш ТРЕТОТО око:
    Защо все ти викат, че работещите издържали пенсионерите? Сякаш те не са правили вноски.
    А сега ще получаваш пенсия от вноските си!

    Коментиран от #17

    11:32 05.11.2026

  • 15 ставка

    0 0 Отговор
    Време е са се въведе наказание за дезинфирмация подронваща държавността.

    11:32 05.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бау":

    Вече 26 години НЕ знаеш какво се случва с парите ти, но СЛЯПО ВЯРВАШ, че всичко е наред❗
    Докато наскоро не трябваше да започнат да изплащат от тези пари... и ревовете от ЧПФ започнаха 🤓

    11:34 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега":

    Ами защо няКОЙ избира КОЙ да плаща и КОЙ да НЕ плаща такъв данък❓
    Защо не рИвеш : защо миналата година удариха ЛУдКОлИЛ, но пощадиха БАНКСТЕРИТЕ❗
    А има още редица фирми които правят свръхпечалба по смисъла на закона❗
    Ама ти май не знаеш изобщо какъв е тексат на този закон❗

    11:41 05.11.2026