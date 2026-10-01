Данък „свръхпечалба“ сблъска правителството и бизнеса ОБЗОР

Предложението за еднократен данък „свръхпечалба“ от 33% за 2027 г. предизвика остър спор между правителството, Българската народна банка, бизнеса и опозицията. Мярката е включена в пакета от данъчни промени за бюджета за 2027 г. и обхваща банки, застрахователни и презастрахователни дружества, телекоми, обменни бюра, фирми за бързи кредити и търговци с най-малко пет обекта за продажба на храни.
Механизмът предвижда за всяко предприятие да се изчисли средната печалба за периода 2020–2025 г. Към нея се добавят 20%, определени като нормална норма на печалба. Само разликата над този праг ще се облага с 33%. Ако резултатът е отрицателен, данък няма да се дължи. Предвижда се 90% от сумата да бъде внесена авансово през 2027 г.
Какво очаква правителството
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова защити предложението с анализа, че избраните сектори формират около 60% от установените свръхпечалби в икономиката. По думите ѝ печалбите на банковия сектор са нараснали с 588% за периода 2020–2025 г., а между 2022 и 2023 г. ръстът е 320%.
Министерството на финансите очаква всички приходни мерки в пакета да донесат около 1,4 млрд. евро, като приблизително 300 млн. евро са предвидени за по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Правителството представя налога като временна мярка и като форма на икономическа солидарност.
БНБ предупреждава за цената на мярката
Управителят на БНБ Димитър Радев възрази, че определянето на налога като данък върху „свръхпечалбата“ не променя факта, че става дума за по-високо облагане на банковата дейност. Според него печалбата на банките е и основен вътрешен източник за формиране на капитал, който определя способността им да поемат риск, да отпускат кредити и да понасят загуби при икономически шок.„Вдигането на данъци има цена. Когато данъкът е върху финансовото посредничество, част от тази цена може да премине отвъд данъкоплатеца“, заяви Димитър Радев.
БНБ поставя под въпрос и избрания референтен период. В него попадат пандемията, необичайно ниските лихви, инфлационният и енергийният шок, както и последвалата промяна на лихвената среда. Според централната банка по-високата печалба може да отразява не само извънредна доходност, но и по-голям капитал, по-голям баланс и поет допълнителен риск.
Задочен спор между финансовото министерство и БНБ
Финансовият министър Гълъб Донев определи позицията на гуверньора като „излизане извън правомощията“ и заяви, че управителят на БНБ не трябва да застъпва политически тези. Донев посочи още, че голяма част от компаниите в засегнатите сектори са чуждестранни и изнасят печалбите си, вместо да ги реинвестират в България.
БНБ отговори, че оценката на последиците от мерки, които засягат банковия сектор, кредитирането и финансовата стабилност, е част от институционалните ѝ функции. Централната банка заяви, че решенията за данъчната политика принадлежат на правителството и Народното събрание, но тя ще продължи да представя професионалните си оценки независимо от политически съображения.
Критиките от бизнеса и опозицията
От ГЕРБ-СДС определиха предложението като допълнителна тежест за бизнеса. Теменужка Петкова заяви, че мярката може да санкционира компании, постигнали по-високи резултати чрез инвестиции, оптимизиране на разходите и добро управление, и предупреди за проблем с предвидимостта за инвеститорите.
Работодателските организации също оспорват методиката. Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов заяви, че има печалби, които не се инвестират в България, но според него начинът за определяне на свръхпечалбата не е достатъчно добре разработен.
Другият спор е дали разходът ще остане за компаниите или ще бъде прехвърлен към клиентите чрез по-високи лихви, такси, цени на услуги и стоки. Людмила Петкова твърди, че мярката може да има антиинфлационен ефект, защото по-високите цени биха увеличили и облагаемата извънредна печалба. Банкерът Левон Хампарцумян обаче предупреждава, че при облагане на финансовото посредничество част от тежестта може да достигне до потребителите.
Предложението остава проект в данъчния пакет за бюджета за 2027 г. След общественото обсъждане предстои разглеждането му от Народното събрание, където ще се реши дали мярката ще бъде приета в този вид.
Източници: Нова телевизия, Инвестор.бг, Дневник.бг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чуждите грабителски банки
Коментиран от #6
09:46 01.10.2026
2 Последния Софиянец
09:46 01.10.2026
3 Банкери и олигарси
09:47 01.10.2026
4 Факти
Луканов, Виденов, Станишев, Крадев... Народе???? Колко пъти ще настъпваш тая червена мотика?
Коментиран от #5, #15
09:48 01.10.2026
5 Объркантес
До коментар #4 от "Факти":Саше, Костов забрави и Бойче Геройче, Кирето, Симо Горянинът и още и още...
Коментиран от #10
09:50 01.10.2026
6 Факти
До коментар #1 от "чуждите грабителски банки":Без чуждите банки сме свършени. Помниш ли 90-те? Кой мислиш ни изкара от блатото, в което Русия ни набута? Благодарение на тия "лоши чужди банки" днес имаме икономика 6 пъти по-голяма от тази, с която Русия ни захвърли на боклука. Една истинска банка няма интерес да граби и да източва икономиката, защото тотално зависи от нея. Западните банки са такива. Нашите мутренски банки, които бяха в ръцете на червените олигарси, грабеха и два пъти фалираха държавата. Българската Крадлива Партия (БКП) друго не може, освен да лъже и краде.
Коментиран от #8, #11, #13, #16
09:53 01.10.2026
7 Правителството
09:54 01.10.2026
8 Русия ли?
До коментар #6 от "Факти":Медиите винаги са били слуги на запада. Ако не разбираш, от къде дойде атаката, трябва да наблягаш повече на четенето, а не на писането!
09:57 01.10.2026
9 От чужбина
10:07 01.10.2026
10 Факти
До коментар #5 от "Объркантес":Костов ни спаси от хиперинфлацията и поредното велико ограбване на народа от БКП. Всички спестявания се стопиха, както и кредитите на кредитните милионери от червената клика. Покажи малко уважение. Преди Костов средната заплата беше 10 долара и с нея можеше да си купиш 2-3 кг месо, ако изобщо го намериш. Мутрата може да е крадлив, но започна да усвоява еврофондове и остана нещо и за народа. На Станишев му спряха еврофондовете веднага след като влязохме в ЕС заради корупция - първата държава, в която това се случва. Дори Царя с неговите крадливи юпита беше по-добре от БКП. Те ВИНАГИ, ВИНАГИ, ВИНАГИ лъжат и крадат най-много. Те нищо друго не могат да правят. А Кирил Василев е най-великият премиер в новата ни история. Свалиха го защото изгони мафията от най-голямата сухопътна граница в ЕС, откъдето минава трафика на дрога, оръжие и т.н. Никой не е вдигал доходите колкото него и това го направи като свали коефициента Дълг/БВП с два пункта. Петрола беше с 15% по скъп на международните пазари отколкото е днес, а тук с отстъпката го купувахме с 30% по-евтино. КАК СТАВА ТОЯ ТРИК? Ами просто е - Кирил Петков е супер успешен бизнесмен иноватор и влезе в политиката не да краде и забогатява, а за да помогне на тая държава да влезе в правия път. За съжаление мафията му даде само 8 месеца и го изрита, а "умният" народ я подкрепи на изборите. Сега виждаш ли какво става с връщането на БКП на власт? За 5 месеца дългът се удвои, цените са в небесата, горивата чупят рекорди,
Коментиран от #12
10:08 01.10.2026
11 От чужбина
До коментар #6 от "Факти":Абе я си изпити хапчетата!
Чуждите банки са инвеститори. Всички инвеститори биват възхвалявани, но това е поради техния личен интерес, плащане към медиите и плащане на подкупи. Интереса на инвеститора е ПЕЧАЛБА. И естествено тези печалби се изнасят, или поне по-голямата им част. Истинския интерес за държавата и за народа е инвеститорите и инвестициите да са си наши, на хора и фирми от България. Така печалбите ще остават в България и могат да бъдат реинвестирани. Е, чуждите банки като направят свръх печалби, къде ще отидат печалбите им??? Нали се сещаш, е няма да ги раздадат на българските си служители. Ще им подхвърлят някоя премиика или купони за храна. Голямата печалба ще отиде при собствениците, които не са българи и не живеят в България. Т.е парите ще се харчат на други места по света.
10:18 01.10.2026
12 Да бе, повервах!
До коментар #10 от "Факти":Гобелс и умрял ще те аплодира, но само той! Няма човек, който да се отказва от хубавото, ако е било хубаво. Тези лица, които възхваляваш са свързани с БКП, но са и чужди агенти и слуги. Винаги е за предпочитане неумел управник, пред изпечен мошеник.
10:33 01.10.2026
13 Разкази от караваната на Ламата
До коментар #6 от "Факти":Крадливите костовисти вече 36год. унищожават България!
Пример: Въвеждането на еврото ни върна 20г. назад и съвпада с влизането в скверният гейсъюз!
10:41 01.10.2026
14 иван костов
10:46 01.10.2026
15 ежко
До коментар #4 от "Факти":Напротив!Защо една банка да прави по-виски печалби, като така или иначе правителството ще ти вземе парите.Даже не трябва да е процент от свръхпечалбата,а цялата свръхпечалба.По мое мнение- всичко над 8- 10%
Коментиран от #17
10:56 01.10.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Факти":ФИТКА, дванадесет пъти по-високи цени на стоки и услуги НЕ правят шест пъти по-голяма икономика ❗
Ако си произвел 100 кг ябълки по 40 стотинки, са били 40 лв, а днес 80 кг по 5 лв са 400лв ,
но не си произвел ДЕСЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ❗
И понеже ПО ПЕЙКИТЕ трудно смятате, а и вече сте забравили Българския лев-
преди - 100кг по 0.20€ ( да имаше такива цени)
сега - 80 кг по 2.50€
( ама то май вече няма ябълки под 3- 4 € 🤔❗
11:42 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.