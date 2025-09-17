Новини
Изабелла Шиникова с два успеха в Тунис

17 Септември, 2025 15:41 338 1

Българката се класира за втория кръг на сингъл

Изабелла Шиникова с два успеха в Тунис - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл и четвърфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата на сингъл българка победи убедително с 6:3, 6:2 Арина Булатова (Русия). Срещата продължи 84 минути.

Шиникова спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 в първия сет, а след това го спечели с 6:3. Българката направи серия от три печеливши гейма от 3:2 до 6:3 във втората част и триумфира с победата.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу победителката от мача между Ноелия Бусо Саноти (Италия) и Анджелика Сара (Испания).


В надпреварата на двойки Шиникова и Валерия Буну (Зимбабве) победиха с 6:2, 6:4 Валерия Кусенкова (Испания) и Лина Суси (Тунис) и се класираха за четвъртфиналите. За място на полуфиналите Шиникова и Буну ще играят срещу третите поставени канадки Рафаел Лекас и Александра Ваграмов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    Браво на момичето!

    15:46 17.09.2025

