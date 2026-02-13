Йоана Константинова на полуфинал в Тунис

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Оню Чой (Южна Корея) победиха третите поставени в схемата Юнджин Ким (Южна Корея) и Дзяци Уан (Китай) с 6:2, 5:7, 10:7.

В първия си мач двете се наложиха над Виола Бедини (Италия) и Ника Хуркач (Полша) с 6:4, 6:2.

Следващите съпернички на Константинова и Чой ще бъдат представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич.



По-рано днес Ива Иванова пък се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира в Монастир. 19-годишната българка победи водачката в схемата Хан Шъ (Китай) с 1:6, 6:2, 6:1, а за място на полуфиналите ще играе срещу петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) и квалификантката Валерия Артемиева (Русия).



Междувременно, националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юйцзя Хуан се отказаха от двубоя си срещу вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески.