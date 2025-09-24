Новини
Изабелла Шиникова с експрасна победа над италианка

Изабелла Шиникова с експрасна победа над италианка

24 Септември, 2025 17:06 303 0

Българката се класира за втория кръг на турнира в Тунис

Изабелла Шиникова с експрасна победа над италианка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова разгроми на старта с 6:3, 6:0 участващата с "уайлд кард" Джулия Тедеско (Италия). Срещата продължи 68 минути. Българката доминира през цялото време на корта и спечели последните осем гейма в мача.


Шиникова се класира вчера и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Арина Булатова (Русия), поставени под №3, се наложиха над Тян Цзялин (Китай) и Устиния Лукомцева (Русия) с 6:3, 6:4.


