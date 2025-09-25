Елизара Янева постигна седма поредна победа

Елизара Янева продължава с великолепното си представяне на тенис турнирите от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Състезанията се провеждат на базата на ТК „Фаворит" и имат награден фонд от по 40 хиляди долара.

18-годишната Янева се наложи с 3:6, 6:0, 6:4 над Аня Станкович (Сърбия) и се класира за четвъртфиналите на сингъл. Срещата продължи час и 41 минути.

Българката допусна обрат от 3:2 до 3:6 в първия сет, но във втория не даде никакъв шанс на сръбкинята и го спечели с 6:0. Янева поведе с 4:2 в третата решаваща част, но допусна изравняване при 4:4. Българката проби отново за 5:4, при този резултат изпусна два мачбола на собствен сервис, като след това се стигна до равенство при 5:5. Това не пречупи Янева, която постигна нов пробив за 6:5, а след това затвори мача на собствен сервис със 7:5.



Това е седма поредна победа българката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.

За място на полуфиналите Янева ще играе срещу осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия), която победи във втория кръг с 6:3, 6:0 българката Росица Денчева.



Денчева обаче се класира за полуфиналите в надпреварата на двойки. Денчева и Марта Матула (Гърция) победиха без игра на четвъртфиналите вторите поставени италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано, а за място на финала ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия).



По-късно днес още три българки ще играят на четвъртфиналите при дуетите.

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите и ще срещнат рускините София Лансере и Алина Юнева.



Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще играят срещу третите поставени Алевтина Ибрагимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).



Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.