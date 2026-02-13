Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Португалия

13 Февруари, 2026 13:18 570 2

  • иван иванов -
  • тенис -
  • турнира-
  • вила реал де санто антонио

17-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините Жоао Домингеш

Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион при юношите Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира в португалския курортен град Вила Реал де Санто Антонио. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишният българин отстъпи с 7:5, 6:7(3), 3:6 пред представителя на домакините Жоао Домингеш. Срещата продължи 2 часа и 37 минути. Това беше втори мач за деня за Иванов, който по-рано спечели с 2:6, 7:6(5), 6:1 доиграването на двубоя си срещу британеца Фин Мърджет.


Националът на България за Купа „Дейвис" навакса ранен пробив в първия сет срещу Домингеш. След това изостана с 3:5, но със серия от четири поредни гейма осъществи пълен обрат за 7:5. Иванов поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но отново реализира пробив и при 5:2 беше само на гейм от победата. Българинът обаче не успя да затвори мача, позволи изравняване при 5:5, а впоследствие загуби тайбрека със 3:7 точки.

Решителният трети сет започна неблагоприятно за Иванов, който изостана с 1:4. Той намали изоставането си до 3:4, но допусна нов пробив за 3:5. При този резултат националът спаси един мачбол, но при следващата си възможност Домингеш затвори срещата в своя полза.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аре

    1 0 Отговор
    Човекът Вежда, бате..

    Коментиран от #2

    13:22 13.02.2026

  • 2 Кирил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "аре":

    Човека вежди, както го описа е един от малкото успели спортисти благодарение на него и родителите му. Министъра на спорта шишко шишков и подобни, които карат бентлита и с пълни шепи разграбвад фондовете определени за младите спортисти не са допринесли. Да не забравяме ,че това е втори мач за деня! Браво на момчето, пожелавам му бързо да емигрира и да стане голям спортист!

    14:03 13.02.2026

