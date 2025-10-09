Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова с лесна победа над рускинята Елина Неплий в Ираклион

Денислава Глушкова с лесна победа над рускинята Елина Неплий в Ираклион

9 Октомври, 2025 18:25 440 0

  • денислава глушкова -
  • турнир-
  • тенис -
  • ираклион -
  • гърция

Родната тенисистка се класира за четвъртфиналите

Денислава Глушкова с лесна победа над рускинята Елина Неплий в Ираклион - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи с 6:2, 6:2 рускинята Елина Неплий. Срещата продължи час и 36 минути.

21-годишната Глушкова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българката спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 във втората част, а след това триумфира с крайното 6:2.

За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и №251 в световната ранглиста Ралука Сербан (Кипър).


Беатрис Спасова пък отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Члпак (Аржентина) загубиха с 0:6, 3:6 от Елена Корокозиди (Гърция) и Наталия Сенич (Сърбия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ