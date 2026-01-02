Левски стартира зимната си подготовка в неделя с първа тренировка

Футболният Левски дава старт на подготовката си за новия сезон тази неделя, 4 януари, когато отборът ще излезе за първа тренировка през 2026 година. Началото ще бъде поставено в 15:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", където "сините" ще се съберат с нови сили и амбиции за предстоящите предизвикателства.

Преди футболистите да стъпят на терена, старши треньорът Хулио Веласкес ще се срещне с медиите. Пресконференцията е насрочена за 11:30 часа в залата за пресконференции на сектор "В" на стадиона.

Очаква се Веласкес да разкрие подробности около плановете за зимната подготовка, евентуални нови попълнения и целите на тима за идващата година.