Левски стартира зимната си подготовка в неделя с първа тренировка

2 Януари, 2026 14:22 374 3

  • левски-
  • подготовката -
  • тренировка-
  • 2026 година-
  • стадион георги аспарухов-
  • хулио веласкес

Хулио Веласкес ще се срещне с медиите в 11:30 часа

Левски стартира зимната си подготовка в неделя с първа тренировка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният Левски дава старт на подготовката си за новия сезон тази неделя, 4 януари, когато отборът ще излезе за първа тренировка през 2026 година. Началото ще бъде поставено в 15:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", където "сините" ще се съберат с нови сили и амбиции за предстоящите предизвикателства.

Преди футболистите да стъпят на терена, старши треньорът Хулио Веласкес ще се срещне с медиите. Пресконференцията е насрочена за 11:30 часа в залата за пресконференции на сектор "В" на стадиона.

Очаква се Веласкес да разкрие подробности около плановете за зимната подготовка, евентуални нови попълнения и целите на тима за идващата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    2 3 Отговор
    Па тия не закриха ли ги? Спрепачи!😕

    14:25 02.01.2026

  • 2 Ура,,Ура

    3 1 Отговор
    Голяма работа са Левски и всички останали клубове в България. На острова се разсипаха от мачове на 30 декември и 1 януари. А нашите тумбаци тогава се тъпчеха по софрите и сега се хвалят, че почвали подготовки от неделя. Не мачове, а подготовки. В събота и неделя пак има мачове от английското първенство, а ние се хвалим с тренировки. Затова стадионите са празни и тепърва ще падаме с по 5,6 гола разлика. Както с Турция.

    14:35 02.01.2026

  • 3 ИИИ ОЩЕ В ОРБИТА

    0 0 Отговор
    ЛИ СИ ТАНАСИ. Без нито една покупка без нито един нов. всичко бега от един мажо на заплата от клуба. Танссиктир ще бъде титаника на отбора на народа.

    14:57 02.01.2026

