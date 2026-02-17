Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитник от efbet Лига в полезрението на Левски

Защитник от efbet Лига в полезрението на Левски

17 Февруари, 2026 11:59 351 0

  • жордан варела-
  • левски-
  • футбол-
  • селекция

Варела е юноша на Монако, но така и не пробива в първия отбор

Защитник от efbet Лига в полезрението на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Още един играч от родното първенство е в полезрението на „сините“. Според запознати, това е Жордан Варела, твърди "Мач Телеграф". Той отговаря на две от условията, които са поставени на скаутите на Левски – млад е, а освен това има силен ляв крак. Варела се спряга като алтернатива на Майкон. В момента бразилецът остана без заместник, след като Фабио Лима пожела да си тръгне от „Герена“, а Макун е контузен и не е ясно дали ще се възстанови за мача с ЦСКА 1948.

Варела е юноша на Монако, но така и не пробива в първия отбор. Преди да дойде на стадион „Александър Шаламанов“, той трупа опит в първенството на Белгия, където е преотстъпен на Серкъл Брюж. Освен френското гражданство, той се сдоби и с паспорт от Кабо Верде. Дори бе привикан за една контрола от островната държава. На този етап обаче не е ясно дали „сините“ ще се хвърлят на всяка цена да го вземат сега.

Както е известно, на „Герена“ са обещали на Хулио Веласкес да попълнят групата му поне с още един или двама души.

Левски е хвърли око на двама от най-добре представящите се играчи в efbet Лига. Това са Алберто Салидо и Каталин Иту. Берое обаче прати в коша офертата за звездата си. „Зелените“ искат над милион евро за Вълшебния мустак. От „Лаута“ пък трябва да докажат, че Иту е здрав, за да може да преговарят с Левски за цената му.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове