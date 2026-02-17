Новини
В Алжир пак хвалят звезда на Левски

17 Февруари, 2026 12:57

23-годишният футболист отново изигра пореден силен мач, като вкара и гол при победата с 3:0 над Ботев Пловдив

В Алжир пак хвалят звезда на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Левски Акрам Бурас отново получи похвали в родината си Алжир. 23-годишният футболист отново изигра пореден силен мач, като вкара и гол при победата с 3:0 над Ботев Пловдив.

„Левски победи убедително Ботев Пловдив с 3:0, а Акрам Бурас става все по-решаваща фигура за сините, откакто се присъедини към тима през лятото от МК Алжер. Халфът и отборът му продължават да водят в класирането и гледат уверено към спечелването на титлата“, пише lagazettedufennec.com.

„В последните моменти на мача Акрам Бурас подпечата победата за своя отбор. След удар, париран от вратаря Даниел Наумов, халфът реагира най-бързо на отбитата топка и я прати в мрежата. Гол, възнаграждаващ неуморната му работа в атака“, добави dzfoot.com.

Акрам Бурас вече има 17 мача за "сините" през този сезон, като се превърна в един от ключовите футболисти на Хулио Веласкес. Алжирецът дойде на "Герена" през лятото, след като беше препоръчан на ръководството от бившия ас на "сините" Билал Бари.


