Пабло Фелипе избра Висшата лига: Уест Хем привлече бразилския талант, спряган за Левски

Английският Уест Хем Юнайтед официално обяви трансфера на обещаващия нападател Пабло Фелипе, който до момента носеше екипа на португалския Жил Висенте. 22-годишният бразилец, родом от Брага, парафира дългосрочен контракт с „чуковете“, който ще го задържи на „Лондон Стейдиъм“ поне до лятото на 2030 година, като в договора е включена и опция за удължаване с още един сезон.

Сделката се оценява на внушителните 23 милиона евро – сума, която ще влезе в касата на Жил Висенте. Любопитен факт е, че само преди няколко месеца португалският клуб придоби правата на Фелипе от Фамаликао срещу скромните 250 хиляди евро, а сега реализира впечатляваща печалба.

През настоящата кампания младият нападател демонстрира отлична форма, като се разписа 9 пъти в 13 срещи във всички турнири – статистика, която не остана незабелязана от скаутите на водещи европейски клубове.

Интересното е, че името на Пабло Фелипе бе свързвано и с българския гранд Левски. Според различни медийни публикации, „сините“ са обмисляли възможността да привлекат бразилеца срещу сума от порядъка на 1,5 милиона евро. Остава неясно дали от „Герена“ реално са водили преговори или слуховете са били плод на спекулации.

В крайна сметка, Фелипе поема към английската Висша лига, където ще има възможност да разгърне потенциала си на най-високо ниво.