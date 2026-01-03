Байерн Мюнхен привлече млад сенегалски талант

Байерн Мюнхен направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като официално обяви привличането на обещаващия нападател Бара Сапоко Ндиайе. 18-годишният футболист пристига от африканската академия Гамбинос Старс, разположена в Гамбия, и ще носи екипа на германския гранд под наем до края на сезона.

Младият Ндиайе, който вече е сочен за един от най-перспективните играчи на своята възраст, ще се включи към първия състав на Байерн веднага щом се възстанови от лека травма, съобщиха от клуба. Очаква се той да започне тренировки с отбора след старта на подготовката, като баварците изразиха увереност в неговия потенциал и развитие.

Гамбинос Старс Африка, откъдето идва Ндиайе, е известна с това, че развива млади таланти и от 2023 година работи в тясно сътрудничество с Red&Gold Football – съвместна инициатива между Байерн Мюнхен и Лос Анджелис ФК. Това партньорство цели да открива и развива млади футболисти от Африка, предоставяйки им възможност да се докоснат до европейския футбол на най-високо ниво.

С привличането на Бара Сапоко Ндиайе, Байерн Мюнхен затвърждава амбицията си да инвестира в бъдещето и да открива нови звезди на световната футболна сцена.

FC Bayern leiht Bara Sapoko Ndiaye von Gambinos Stars Africa aus



Der FC Bayern leiht den Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.



Zur Meldung: https://t.co/B3icCtvhzD pic.twitter.com/g1KFo0dRkR — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2026