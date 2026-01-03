Новини
Байерн Мюнхен привлече млад сенегалски талант

3 Януари, 2026 22:04 302 0

  • байерн мюнхен-
  • бара сапоко ндиайе-
  • нов нападател-
  • трансфер-
  • гамбинос старс африка-
  • red&gold football-
  • футболни таланти-
  • немски футбол-
  • спортни новини

Бара Сапоко Ндиайе се присъединява към баварците

Байерн Мюнхен привлече млад сенегалски талант - 1
Снимка: x.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като официално обяви привличането на обещаващия нападател Бара Сапоко Ндиайе. 18-годишният футболист пристига от африканската академия Гамбинос Старс, разположена в Гамбия, и ще носи екипа на германския гранд под наем до края на сезона.

Младият Ндиайе, който вече е сочен за един от най-перспективните играчи на своята възраст, ще се включи към първия състав на Байерн веднага щом се възстанови от лека травма, съобщиха от клуба. Очаква се той да започне тренировки с отбора след старта на подготовката, като баварците изразиха увереност в неговия потенциал и развитие.

Гамбинос Старс Африка, откъдето идва Ндиайе, е известна с това, че развива млади таланти и от 2023 година работи в тясно сътрудничество с Red&Gold Football – съвместна инициатива между Байерн Мюнхен и Лос Анджелис ФК. Това партньорство цели да открива и развива млади футболисти от Африка, предоставяйки им възможност да се докоснат до европейския футбол на най-високо ниво.

С привличането на Бара Сапоко Ндиайе, Байерн Мюнхен затвърждава амбицията си да инвестира в бъдещето и да открива нови звезди на световната футболна сцена.


