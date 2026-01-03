Байерн Мюнхен привлече млад сенегалски талант

Байерн Мюнхен направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като официално обяви привличането на обещаващия нападател Бара Сапоко Ндиайе. 18-годишният футболист пристига от африканската академия Гамбинос Старс, разположена в Гамбия, и ще носи екипа на германския гранд под наем до края на сезона.
Младият Ндиайе, който вече е сочен за един от най-перспективните играчи на своята възраст, ще се включи към първия състав на Байерн веднага щом се възстанови от лека травма, съобщиха от клуба. Очаква се той да започне тренировки с отбора след старта на подготовката, като баварците изразиха увереност в неговия потенциал и развитие.
Гамбинос Старс Африка, откъдето идва Ндиайе, е известна с това, че развива млади таланти и от 2023 година работи в тясно сътрудничество с Red&Gold Football – съвместна инициатива между Байерн Мюнхен и Лос Анджелис ФК. Това партньорство цели да открива и развива млади футболисти от Африка, предоставяйки им възможност да се докоснат до европейския футбол на най-високо ниво.
С привличането на Бара Сапоко Ндиайе, Байерн Мюнхен затвърждава амбицията си да инвестира в бъдещето и да открива нови звезди на световната футболна сцена.
FC Bayern leiht Bara Sapoko Ndiaye von Gambinos Stars Africa aus— FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2026
Der FC Bayern leiht den Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.
Zur Meldung: https://t.co/B3icCtvhzD pic.twitter.com/g1KFo0dRkR
