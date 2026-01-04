Новини
Цунами на прага на трансфер в Турция – Хулио Веласкес потвърди новината

4 Януари, 2026 17:04 513 1

Левски започва подготовка днес

Цунами на прага на трансфер в Турция – Хулио Веласкес потвърди новината - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Бразилският защитник Цунами е на крачка от преминаване в турския клуб Ъъдър. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, официално потвърди пред медиите, че сделката е почти финализирана, като остава единствено футболистът да премине задължителните медицински прегледи.

„От сутринта тук текат различни тестове. По време на паузата се случиха някои промени – Мислович вече напусна, а най-логичното е и Цунами да поеме по нов път. Очаквам всичко да приключи съвсем скоро, след като мине медицинските изследвания в новия си отбор“, сподели Веласкес с видимо вълнение.

Наставникът на „сините“ разкри, че вече се е сбогувал с Цунами, който няма да вземе участие в днешната тренировка на тима. „Пожелахме си успех и той ми благодари за съвместната ни работа. Ако всичко върви по план, още днес или най-късно утре трансферът ще бъде официално обявен“, допълни испанският специалист.

Веласкес не пропусна да изрази признателността си към двамата напускащи играчи – Мислович и Цунами. „Искам да благодаря на Мислович за професионализма и отдадеността до последния ден. Същото важи и за Цунами – момче с изключително отношение и характер. От сърце му желая успех в новото предизвикателство“, каза още треньорът.


  • 1 Спецназ

    1 1 Отговор
    НАИГРАХТЕ ЛИ СЕ?

    Всичкия ЦИРК е било до края на годината да се вдигнат трансферите на 2/3 от отбора и да ги ПРОДАДЕТЕ!!

    НАЛИ, НАСЕ??

    после започва песента с юношки бледи и
    "трансфери" от Добруджа и Монтана и 4- то место накрая.

    Вземам си пуканки и гледам, Баце!

    17:35 04.01.2026

