Цунами на прага на трансфер в Турция – Хулио Веласкес потвърди новината

Бразилският защитник Цунами е на крачка от преминаване в турския клуб Ъъдър. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, официално потвърди пред медиите, че сделката е почти финализирана, като остава единствено футболистът да премине задължителните медицински прегледи.

„От сутринта тук текат различни тестове. По време на паузата се случиха някои промени – Мислович вече напусна, а най-логичното е и Цунами да поеме по нов път. Очаквам всичко да приключи съвсем скоро, след като мине медицинските изследвания в новия си отбор“, сподели Веласкес с видимо вълнение.

Наставникът на „сините“ разкри, че вече се е сбогувал с Цунами, който няма да вземе участие в днешната тренировка на тима. „Пожелахме си успех и той ми благодари за съвместната ни работа. Ако всичко върви по план, още днес или най-късно утре трансферът ще бъде официално обявен“, допълни испанският специалист.

Веласкес не пропусна да изрази признателността си към двамата напускащи играчи – Мислович и Цунами. „Искам да благодаря на Мислович за професионализма и отдадеността до последния ден. Същото важи и за Цунами – момче с изключително отношение и характер. От сърце му желая успех в новото предизвикателство“, каза още треньорът.