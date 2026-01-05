Сираков за Димитър Пенев: Беше и хитър, и умен

Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков бе гост в предаването "На фокус" по NOVA Пред водещата Лора Крумова той говори за Димитър Пенев, с когото има много спомени.

„Имам страшно много истории със Старшията, както го наричахме. Съболезнования на фамилията му, той беше изключителен човек в пълния смисъл на думата.

Мога да разкажа една история от лагера преди заминаването ни за Световното първенство в САЩ през 1994 г. Една вечер се прибирам изморен в полунощ и вървя по алеята в Бояна, а в един момент срещу мен той, помощникът му Краси Борисов и доктор Гевренов. Приближавам се до тях и Пената ми казва: „Насо, 12 и половина е, много рано се прибираш“.

Имаше невероятен усет за отношения с футболистите – начинът на комуникация с него беше много лек и даваше възможност на по-опитните да се разгръщат и да дават всичко от себе си. Затова и постигна почти максимума с този отбор.

Той беше по своему и хитър, и умен. Може би най точната дума е хитър - намираше начин да влезе под кожата на всеки.

Разбира се, няма някой, който да не е имал търкания с него, но не бяха сериозни. Нямаше нужда някой да ни стяга, защото знаехме защо сме в националния отбор и какво трябва да правим. Много трудно България ще има такова поколение.

Той е велика фигура в историята на българския футбол. Не само като треньор, но и като футболист. Малко го помня от изявите му на терена, но беше изключителен“, заяви Сираков.

За съжаление в този момент и Боби, и Любо се намират в тежък период. Поддържам връзка с някои от близките им, както и с лекари и съм наясно, че не са добре нещата. Стискам палци и на двамата, те са изключителни характери. Емоционално ни свързват много неща и ги преживявам много тежко. Моля се да се подобрят нещата", откровен бе Сираков.