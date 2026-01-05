Новини
Сираков за Димитър Пенев: Беше и хитър, и умен

5 Януари, 2026 07:59 560 4

  • наско сираков-
  • футбол-
  • димитър пенев-
  • левски

С Боби и Любо не са добре нещата

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков бе гост в предаването "На фокус" по NOVA Пред водещата Лора Крумова той говори за Димитър Пенев, с когото има много спомени.

„Имам страшно много истории със Старшията, както го наричахме. Съболезнования на фамилията му, той беше изключителен човек в пълния смисъл на думата.

Мога да разкажа една история от лагера преди заминаването ни за Световното първенство в САЩ през 1994 г. Една вечер се прибирам изморен в полунощ и вървя по алеята в Бояна, а в един момент срещу мен той, помощникът му Краси Борисов и доктор Гевренов. Приближавам се до тях и Пената ми казва: „Насо, 12 и половина е, много рано се прибираш“.

Имаше невероятен усет за отношения с футболистите – начинът на комуникация с него беше много лек и даваше възможност на по-опитните да се разгръщат и да дават всичко от себе си. Затова и постигна почти максимума с този отбор.

Той беше по своему и хитър, и умен. Може би най точната дума е хитър - намираше начин да влезе под кожата на всеки.

Разбира се, няма някой, който да не е имал търкания с него, но не бяха сериозни. Нямаше нужда някой да ни стяга, защото знаехме защо сме в националния отбор и какво трябва да правим. Много трудно България ще има такова поколение.

Той е велика фигура в историята на българския футбол. Не само като треньор, но и като футболист. Малко го помня от изявите му на терена, но беше изключителен“, заяви Сираков.

За съжаление в този момент и Боби, и Любо се намират в тежък период. Поддържам връзка с някои от близките им, както и с лекари и съм наясно, че не са добре нещата. Стискам палци и на двамата, те са изключителни характери. Емоционално ни свързват много неща и ги преживявам много тежко. Моля се да се подобрят нещата", откровен бе Сираков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локуми

    6 0 Отговор
    Мафиоти, еаха мамата на БГ футбола

    08:05 05.01.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Абсолютно. Хитър като една гора лисици.

    08:05 05.01.2026

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Я, перукан и он ли тръгнал на стари години да развъжда раци? 😮 Тва съм го пропущил.

    08:08 05.01.2026

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    На националния отбор трябва треньор като чичо Митко, но да не е добряк като него.

    08:09 05.01.2026

