Наско Сираков: Цената на футболистите на Левски вече е 35 милиона евро

Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков бе гост в предаването "На фокус" по NOVA Пред водещата Лора Крумова той говори за Левски, феновете на отбора и треньора Хулио Веласкес.
„Левски е моята любов, макар че преди 5 г. може да съм го чувствал и като проклятие. Знаех какво ме очаква - натрупани глупости в годините. Но никога не съм имал съмнения и колебания, винаги съм знаел какво трябва да се направи.
2025-та година мина под знака на еуфорията заради представянето ни в евротурнирите и в шампионата през есента. Аз лично смятам, че Левски има накъде да се развива, ще бъдем по-добри през пролетта. Господ ще покаже докъде се простират възможностите ни.
Мен ме вълнува бъдещето на Левски. Нямаме нужда от инвеститор, който ще върши същата работа като нас. А от такъв, който ще построи нов стадион, игрища за школата – инфракструктурата е важна да се развива клуба . От 1 година се водят конструктивни разговори с общината, но според мен малко бавно се случват нещата.Ако преди ние търсехме генерален спонсор, сега ни търсят кандидати за генерален спонсор. Тук е моментът да припомня огромната роля, която изигра Мило Борисов за състоянието, в което Левски се намира в момента.
За отношенията ми с феновете ще кажа: „Разни хора – разни идеали“. Вдигането на плакати и скандирането е начин на изразяване на позиция – правото на говорене е закодирано в днк-то на Левски. Това генерира в мен енергия да давам още повече за доброто на Левски. Когато имаме проблеми помежду си обаче, печелят противниците. По-силни сме, когато сме обединени.
Хулио Веласкес е човек, който е отдаден изцяло на футбола. Имало е и други такива хора, но нямаха същите резултати. Щастлив съм не само с неговата работа, но и с работата на целия екип. Затова и преди 3 месеца удължихме договора му с Левски. Работил съм с много треньори като ръководител, но лично съм смятал, че е по-добре балканец, по-лесно се адаптира съм нашата действителност.
Цената на отбора се повишава постоянно. От 2020 година досега е скочила е 8 пъти – от 7-8 млн.еЕвро до 35 милиона сега. Това е най-ценният капитал на клуба и аз се гордея с моите футболисти“, заяви Сираков.
