Наско Сираков: Цената на футболистите на Левски вече е 35 милиона евро

5 Януари, 2026 07:00 612 9

Левски е моята любов, макар че преди 5 г. може да съм го чувствал и като проклятие

Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков бе гост в предаването "На фокус" по NOVA Пред водещата Лора Крумова той говори за Левски, феновете на отбора и треньора Хулио Веласкес.

„Левски е моята любов, макар че преди 5 г. може да съм го чувствал и като проклятие. Знаех какво ме очаква - натрупани глупости в годините. Но никога не съм имал съмнения и колебания, винаги съм знаел какво трябва да се направи.

2025-та година мина под знака на еуфорията заради представянето ни в евротурнирите и в шампионата през есента. Аз лично смятам, че Левски има накъде да се развива, ще бъдем по-добри през пролетта. Господ ще покаже докъде се простират възможностите ни.

Мен ме вълнува бъдещето на Левски. Нямаме нужда от инвеститор, който ще върши същата работа като нас. А от такъв, който ще построи нов стадион, игрища за школата – инфракструктурата е важна да се развива клуба . От 1 година се водят конструктивни разговори с общината, но според мен малко бавно се случват нещата.Ако преди ние търсехме генерален спонсор, сега ни търсят кандидати за генерален спонсор. Тук е моментът да припомня огромната роля, която изигра Мило Борисов за състоянието, в което Левски се намира в момента.

За отношенията ми с феновете ще кажа: „Разни хора – разни идеали“. Вдигането на плакати и скандирането е начин на изразяване на позиция – правото на говорене е закодирано в днк-то на Левски. Това генерира в мен енергия да давам още повече за доброто на Левски. Когато имаме проблеми помежду си обаче, печелят противниците. По-силни сме, когато сме обединени.

Хулио Веласкес е човек, който е отдаден изцяло на футбола. Имало е и други такива хора, но нямаха същите резултати. Щастлив съм не само с неговата работа, но и с работата на целия екип. Затова и преди 3 месеца удължихме договора му с Левски. Работил съм с много треньори като ръководител, но лично съм смятал, че е по-добре балканец, по-лесно се адаптира съм нашата действителност.

Цената на отбора се повишава постоянно. От 2020 година досега е скочила е 8 пъти – от 7-8 млн.еЕвро до 35 милиона сега. Това е най-ценният капитал на клуба и аз се гордея с моите футболисти“, заяви Сираков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    8 2 Отговор
    Вервам му. От 7-8 милиона до 35 милиона е точно 8 пъти. Тоя бил по-зле и от Гонзо осмокласника.🤣

    Коментиран от #9

    07:09 05.01.2026

  • 2 И какво от това, след

    9 2 Отговор
    като ритат като третодивизионен отбор?

    07:10 05.01.2026

  • 3 Само Лефски

    4 0 Отговор
    Целия ни отбор струва колкото един играч на Реал Мадрид! Brahim Diaz струва толкова!

    07:16 05.01.2026

  • 4 За толкова ще ги купуваме

    7 0 Отговор
    Или продаваме? Колко е комисонната? Тя включена ли е в цената?

    07:18 05.01.2026

  • 5 А козирка

    6 0 Отговор
    Кога ??? Като струват толкова милиони продавай да си върнете дълговете , не да обикаляш по казина.

    Коментиран от #6

    07:27 05.01.2026

  • 6 Ицо Уинбетя

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "А козирка":

    Ни му давайти таквиз лоши съвьети! Мани ги, Насе, довечера ши ти кажа идни коифициенти. Да си дигнеш тилифона, ей!

    07:30 05.01.2026

  • 7 клоун

    7 0 Отговор
    Танасе, къде ги видя тия 35 млн евро, бре!? Цунамито го продаваш за 150 хиляди, Сангаре не щат и да чуят за него, Петков го "продавате", ама и него никой го не ща! Майкончо-великий ще се пенсионира при вас! Той, стадиона ви не струва 35 млн, да не говорим за ритнитопковците ти!

    07:31 05.01.2026

  • 8 Абе в

    2 0 Отговор
    крайна сметка,важно е да вървят залозите! Нали така насе!

    07:54 05.01.2026

  • 9 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    В часовете по математика не е влизал, ритал е топка! И добре е правил, в краката е по силен отколкото в главата!🤔

    08:11 05.01.2026

