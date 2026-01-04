Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Сърмов и Владимир Гаджев поемат ключови роли в Левски

Георги Сърмов и Владимир Гаджев поемат ключови роли в Левски

4 Януари, 2026 17:34 483 1

  • георги сърмов -
  • и владимир гаджев -
  • стадион „георги аспарухов“-
  • амплоа-
  • детско-юношеската школа-
  • левски-
  • скаути-
  • таланти

Двамата ще се посветят на развитието на детско-юношеската школа

Георги Сърмов и Владимир Гаджев поемат ключови роли в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Две добре познати имена от „синята“ футболна история – Георги Сърмов и Владимир Гаджев – се завръщат на стадион „Георги Аспарухов“, но този път в ново амплоа. Двамата ще се посветят на развитието на детско-юношеската школа на Левски, като ще изпълняват функциите на скаути, насочени към откриването и привличането на млади таланти.

Владимир Гаджев, за когото това ще бъде дебют в ролята на скаут, ще има възможност да приложи своя богат опит от терена в търсенето на бъдещи звезди. За разлика от него, Георги Сърмов вече е доказал уменията си в тази сфера – той е работил като скаут за Арда, а преди това и за самия Левски. Въпреки това, административните трудности и финансовите ограничения в клуба временно го отдалечиха от „Герена“.

Назначаването на Сърмов и Гаджев идва в ключов момент за школата на Левски, която наскоро понесе сериозен удар след напускането на Георги Коруджиев. Той се присъедини към първия отбор и стана дясната ръка на Красимир Петров, оставяйки празнина в работата с подрастващите. Това доведе до забавяне в процеса по селекция на млади футболисти, особено от различни региони на страната.

С новите попълнения в скаутския екип, „сините“ се надяват да възвърнат позициите си в откриването и развитието на перспективни играчи. Очаква се Сърмов и Гаджев да внесат свежи идеи и професионализъм, които да помогнат на Левски да изгради следващото поколение футболни таланти.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УПРАВАТА БЪЛГАРЕ

    2 0 Отговор
    У отбора футболисти само чужди. В добрите отбори треньори и спонсори чужди. В отборите футболисти родни. Управата са пълни НЕКАДЪРНИЦИ начело със танас орбиталния.

    17:42 04.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ