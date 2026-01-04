Георги Сърмов и Владимир Гаджев поемат ключови роли в Левски

Две добре познати имена от „синята“ футболна история – Георги Сърмов и Владимир Гаджев – се завръщат на стадион „Георги Аспарухов“, но този път в ново амплоа. Двамата ще се посветят на развитието на детско-юношеската школа на Левски, като ще изпълняват функциите на скаути, насочени към откриването и привличането на млади таланти.

Владимир Гаджев, за когото това ще бъде дебют в ролята на скаут, ще има възможност да приложи своя богат опит от терена в търсенето на бъдещи звезди. За разлика от него, Георги Сърмов вече е доказал уменията си в тази сфера – той е работил като скаут за Арда, а преди това и за самия Левски. Въпреки това, административните трудности и финансовите ограничения в клуба временно го отдалечиха от „Герена“.

Назначаването на Сърмов и Гаджев идва в ключов момент за школата на Левски, която наскоро понесе сериозен удар след напускането на Георги Коруджиев. Той се присъедини към първия отбор и стана дясната ръка на Красимир Петров, оставяйки празнина в работата с подрастващите. Това доведе до забавяне в процеса по селекция на млади футболисти, особено от различни региони на страната.

С новите попълнения в скаутския екип, „сините“ се надяват да възвърнат позициите си в откриването и развитието на перспективни играчи. Очаква се Сърмов и Гаджев да внесат свежи идеи и професионализъм, които да помогнат на Левски да изгради следващото поколение футболни таланти.