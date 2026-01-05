Манчестър Юнайтед се раздели с Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед официално обяви раздялата си с мениджъра Рубен Аморим. Португалският треньор, който пое юздите на „червените дяволи“ през ноември 2024 година, вече не е част от клуба.

Въпреки че под ръководството на Аморим Манчестър Юнайтед достигна до финала на Лига Европа през май 2025 година в Билбао, шестото място във Висшата лига се оказа недостатъчно за амбициозното ръководство на английския гранд.

В официалното изявление на клуба се подчертава, че решението за промяна е взето с цел да се даде нов тласък на отбора и да се преследват по-високи цели в първенството.

„Благодарим на Рубен Аморим за неговия професионализъм и отдаденост. Пожелаваме му успех в бъдещите начинания“, гласи част от съобщението, разпространено от Манчестър Юнайтед.

Докато клубът търси нов постоянен мениджър, временно начело на тима застава добре познатото име – Дарън Флетчър. Бившият полузащитник на Юнайтед ще води отбора в предстоящия сблъсък срещу Бърнли, насрочен за 7 януари (сряда).