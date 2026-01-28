Новини
БФС проведе семинар по лицензиране

28 Януари, 2026 17:43 380 1

Специално внимание бе отделено на всички нововъведения в лицензионната процедура

БФС проведе семинар по лицензиране - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Национална футболна база се състоя ежегодният семинар по лицензиране с участието на представителите на клубовете от Първа лига и Втора лига.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на Българския футболен съюз Андрей Петров, а приветствие към присъстващите отправи и Андрей Икономов, председател на Лицензионната комисия към БФС.

В първата част на семинара лицензионният мениджър на БФС Георги Лалев запозна представителите на професионалните клубове със сроковете и необходимите документи за получаване на лиценз за предстоящия сезон.

По време на следобедната сесия г-жа Изабела Джалъзова – заместник-председател на Лицензионната комисия и водещ одитор, представи финансовите критерии и изисквания, които клубовете трябва да изпълнят в процеса на лицензиране.

В рамките на семинара Братан Братанов, специалист по футболните терени, запозна представителите на клубовете със спецификите при поддържането на тревните настилки, като акцентира върху добрите практики, необходимите процедури и стандартите, които следва да бъдат спазвани.

Главният методист за ДЮФ към БФС Пламен Михов пък даде важни насоки за развитието на детско-юношеския футбол, структурирането на тренировъчния процес и адаптирането на единната методика в школите.

Специално внимание бе отделено на всички нововъведения в лицензионната процедура, като на клубовете бе предоставена възможност да зададат своите въпроси и да получат допълнителни разяснения.

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз пожела успех на всички професионални клубове в процеса на подготовка и изготвяне на необходимата документация за получаване на лиценз.


