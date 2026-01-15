Арда стартира зимната подготовка с убедителна победа

Арда Кърджали даде силен старт на зимните си проверки, след като разгроми с 3:0 състава на Левски Карлово в приятелски мач, игран в Брацигово. Срещата бе първа за тима от Първа лига в рамките на подготвителния период, а момчетата на Александър Тунчев демонстрираха отлична форма и настроение.

Головата сметка откри Иво Казаков в 23-ата минута, а след почивката Бирсент Карагерен удвои преднината на Арда с прецизен удар в 60-ата минута. Само девет минути по-късно опитният Ивелин Попов оформи крайния резултат, с което подпечата категоричния успех на елитния тим.

След успешния старт на подготовката, Арда се готви за ново предизвикателство – на 18 януари отборът заминава на лагер в Турция, където ще премери сили с още четири съперника в контролни срещи.