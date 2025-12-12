Новини
Приключи есенният полусезон във Втората ни футболна лига

12 Декември, 2025 21:00 527 0

Лудогорец II победи Хебър в отложена среща

Приключи есенният полусезон във Втората ни футболна лига - 1
Снимка: YouTube
Отборът на Лудогорец 2 (Разград) победи с 2:1 Хебър (Пазарджик) в отложена среща от 14-ия кръг на Втора лига и ще очаква пролетния полусезон като 8-и в подреждането.

Домакините събраха днес 23 точки и изместиха с по-добър пряк двубой Черноморец (Бургас). Хебърци пък са 13-и с 19 точки след днешния последен мач за годината във второто ниво на българския футбол.

Мачът беше отложен от първоначалната дата 31-и октомври заради участието на юношите (старша възраст) на разградчани в Младежката лига на УЕФА и пренасрочен за края на сезона.

Петър Кирев откри резултата в 24-ата минута за Лудогорец II, а опитният Янко Ангелов изравни във 2-ата на добавеното време на първото полувреме. Гостите останаха 10 на терена заради червен картон на десния бранител Димитър Калчев в 72-ата минута, а в 80-ата Димитър Иванов вкара за 2:1 и оформи крайния резултат.


Разград / България
