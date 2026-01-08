Лидерът във Втора лига стартира революционен модел на управление

Лидерът във Втора лига - Дунав Русе започва кампания за членство във футболния клуб с възможност за развитие на членски-базиран модел, който да е подкрепа за реална работа – за клуба, за града и за развитието на спорта. Това заяви председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов.

Той добави, че именно сега е моментът за хората, които искат да помогнат, защото вярват в посоката, в която върви Дунав. По време на Общото събрание на клуба през декември ръководството отчете, че клубът е може би първият у нас, който преди броени години след изпадането си от елита беше спасен от фенове, треньори и футболни деятели.

Към момента русенският тим е едноличен водач в класирането на Mr Bit Втора лига след 15 победи и две равенства с актив от 47 точки – с шест повече от втория Фратрия.

„Дунав стартира от дъното с мисията да развие членски-базирания модел в България и да върне играта там, където тя започна – при обикновения човек. За нас футболът е споделена емоция и форма на изразяване на общността. Дунав е преди всичко социална организация, с всички произтичащи от това последствия в свят, доминиран от материализъм и конформизъм. Фундаментална цел на клуба е да изгради поколение, което обича и възражда родното си място, което е обществено активно и по-малко подвластно на крайния индивидуализъм. Ние съществуваме, за да защитаваме честта на Русе чрез футбола, но в действителност се борим за нещо много по-голямо — по-доброто бъдеще на нашия град и неговите хора“, отбелязаха по този повод от футболния клуб на страницата си в интернет.

От щаба на „драконите“ отбелязаха, че в България най-често футболните отбори са собственост на големи бизнесмени и зависят изцяло от тях, но този модел както може да донесе понякога бързи успехи, така също толкова бързо може и да доведе до края на клубовете.

„Дунав залага на коренно различен път на развитие — на подкрепата на много хора и на малки и средни предприемачи, които допринасят с индивидуален принос, съобразен с техните възможности. Клубът принадлежи именно на тази общност от членове. Колкото повече хора участват и членуват, толкова по-силен, устойчив и независим е техният клуб“, коментираха още от русенския Дунав, като добавиха, че вече е време да за съвсем друго ниво.

За целта от русенския клуб добавиха, че са работили през последните месеци именно за това членството при тях да стане лесно, бързо и атрактивно.

„Считано от днес отваряме вратите си за всеки наш привърженик независимо дали се намира в Русе или където и да било по света. Процесът вече е изцяло дигитален и лесен. Всичко се случва на fan.fcdunav.bg, като е максимално бързо, лесно и изчистено от ненужна бюрокрация. Избирате членската категория, която Ви пасва най-добре – от 10 до 100 евро, създавате си профил ако нямате такъв и заплащате членския си внос чрез някой от наличните начини“, посочват от русенския клуб.

От там поясниха, че членството дава пропуск за всички шампионатни срещи на отбора, както и отстъпки от основните ни фен артикули. Членовете получават предимство във всички клубни кампании, както и достъп до всякакви корпоративни инициативи на спонсорите на клуба.

„За всички, които са извън Русе, сме създали общност, която ще Ви даде възможност да останете близко до отбора. FC Dunav TV ще бъде мястото, където ще получавате съдържание – ексклузивни интервюта, мачове и разширени репортажи от официалните двубои. Всичко на едно място“, съобщиха още от Дунав.

От футболния клуб поясниха, че на дигиталната му платформа всеки член ще може да следи и актуална информация, както и отчети за всички инвестиции и разходи, за които се изразходват набраните от членовете средства, ще могат да се задават въпроси и да се отправят предложения към ръководството по всички важни теми, свързани с развитието на клуба.

„Русе е градът на първите неща, а на нас се пада да покажем, че друг футбол е възможен дори и в България! Присъедини се към „драконите“ - колкото повече сме, толкова по-силен клуб ще бъдем“, допълниха от Дунав.