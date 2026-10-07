Неудържима Свитолина - украинката щурмува четвъртфиналите в Пекин за пети път през сезона

Украинската звезда Елина Свитолина продължава силното си представяне през годината и си осигури поредно участие в заключителната фаза на голям турнир.
Световната номер 7 се класира за своя пети четвъртфинал от веригата WTA 1000 за този сезон, което е общо 29-и такъв в кариерата ѝ. Постижението дойде на престижната надпревара на твърди кортове в китайската столица Пекин.
На осминафиналите Свитолина демонстрира класа и не остави шансове на американката Ан Ли, която заема 30-о място в световната ранглиста. Украинката затвори мача с категоричното 6:2, 6:3 само за 1 час и 32 минути игра.
По този начин Свитолина остава изключително убедителна в китайската столица, като до момента има само един загубен сет в трите си изиграни срещи.
Двубоят срещу Ан Ли бе едва вторият между двете в професионалния тур и първи от 2021 година насам. Интересното е, че и досега американката няма спечелен сет срещу украинката, а това бе и първата им среща на твърда настилка. Балансът вече е 2:0 победи в полза на Свитолина.
В битката за място на полуфиналите в Пекин, Елина ще се изправи срещу представителката на домакините - Кинуен Женг, която е 54-а в класацията на WTA. Двете никога до момента не са пресичали ракетите си на корта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
19:45 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кръстник
Нещо ,като Тихия ,Мирен...ама ШУМов :)))
20:03 07.10.2026
4 Фйкгф
20:04 07.10.2026
5 Казанлъшкия
20:45 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дън Бай
До коментар #6 от "Казанлъшкия":Шпека, шпекааа
20:54 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.