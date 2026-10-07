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Неудържима Свитолина - украинката щурмува четвъртфиналите в Пекин за пети път през сезона

Неудържима Свитолина - украинката щурмува четвъртфиналите в Пекин за пети път през сезона

7 Октомври, 2026 19:43 603 8

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На осминафиналите тя демонстрира класа и не остави шансове на американката Ан Ли

Неудържима Свитолина - украинката щурмува четвъртфиналите в Пекин за пети път през сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската звезда Елина Свитолина продължава силното си представяне през годината и си осигури поредно участие в заключителната фаза на голям турнир.

Световната номер 7 се класира за своя пети четвъртфинал от веригата WTA 1000 за този сезон, което е общо 29-и такъв в кариерата ѝ. Постижението дойде на престижната надпревара на твърди кортове в китайската столица Пекин.

На осминафиналите Свитолина демонстрира класа и не остави шансове на американката Ан Ли, която заема 30-о място в световната ранглиста. Украинката затвори мача с категоричното 6:2, 6:3 само за 1 час и 32 минути игра.

По този начин Свитолина остава изключително убедителна в китайската столица, като до момента има само един загубен сет в трите си изиграни срещи.

Двубоят срещу Ан Ли бе едва вторият между двете в професионалния тур и първи от 2021 година насам. Интересното е, че и досега американката няма спечелен сет срещу украинката, а това бе и първата им среща на твърда настилка. Балансът вече е 2:0 победи в полза на Свитолина.

В битката за място на полуфиналите в Пекин, Елина ще се изправи срещу представителката на домакините - Кинуен Женг, която е 54-а в класацията на WTA. Двете никога до момента не са пресичали ракетите си на корта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    2 0 Отговор
    Вярно е неудържимо слаба,пет пъти за една година едно и също хахаа.

    19:45 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кръстник

    2 0 Отговор
    От Светлана...станала ...СвИтолина....
    Нещо ,като Тихия ,Мирен...ама ШУМов :)))

    20:03 07.10.2026

  • 4 Фйкгф

    0 0 Отговор
    Пейките откачат

    20:04 07.10.2026

  • 5 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Браво на рускинята! Говори на руски ,името й е руско, значи си е рускиня. Ако иска,нека се смята и за индианка иначе - няма лошо.

    20:45 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дън Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Казанлъшкия":

    Шпека, шпекааа

    20:54 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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