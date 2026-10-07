Неудържима Свитолина - украинката щурмува четвъртфиналите в Пекин за пети път през сезона

Украинската звезда Елина Свитолина продължава силното си представяне през годината и си осигури поредно участие в заключителната фаза на голям турнир.

Световната номер 7 се класира за своя пети четвъртфинал от веригата WTA 1000 за този сезон, което е общо 29-и такъв в кариерата ѝ. Постижението дойде на престижната надпревара на твърди кортове в китайската столица Пекин.

На осминафиналите Свитолина демонстрира класа и не остави шансове на американката Ан Ли, която заема 30-о място в световната ранглиста. Украинката затвори мача с категоричното 6:2, 6:3 само за 1 час и 32 минути игра.

По този начин Свитолина остава изключително убедителна в китайската столица, като до момента има само един загубен сет в трите си изиграни срещи.

Двубоят срещу Ан Ли бе едва вторият между двете в професионалния тур и първи от 2021 година насам. Интересното е, че и досега американката няма спечелен сет срещу украинката, а това бе и първата им среща на твърда настилка. Балансът вече е 2:0 победи в полза на Свитолина.

В битката за място на полуфиналите в Пекин, Елина ще се изправи срещу представителката на домакините - Кинуен Женг, която е 54-а в класацията на WTA. Двете никога до момента не са пресичали ракетите си на корта.