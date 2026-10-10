Руи Пинто запазва специалната защита в Португалия

Руи Пинто, португалски компютърен хакер и създател на платформата Football Leaks, която публикува милиони документи за финансовите практики във футбола, остава под защита. Разкритията засегнаха клубове, футболисти, агенти и ръководители в Европа. Пинто е свързван и с информация, използвана в разследванията срещу Манчестър Сити за предполагаеми нарушения на финансовите правила. През 2023 г. той беше осъден в Португалия на четири години затвор условно за незаконен достъп до компютърни системи, нарушаване на кореспонденция и опит за изнудване. От август 2020 г. Пинто се намира под специална програма за сигурност като защитен свидетел.

Министерството на правосъдието на Португалия отмени решението, с което специалната му защита трябваше да бъде прекратена на 10 октомври. Първоначалното уведомление е било връчено на Пинто през септември, но след искане на адвокатите му е извършена нова оценка на процедурата.

Комисията за специалните програми за сигурност е установила, че Пинто не е бил надлежно уведомен за основанията за прекратяване на режима и не му е била дадена възможност да представи възраженията си. „Не е бил надлежно уведомен за основанията на решението за прекратяване на програмата, нито му е била осигурена информация и възможност да упражни правото си на възражение“, се казва в съобщението, цитирано от Euronews.

След среща между министъра на правосъдието Рита Аларкау Жудис и комисията е решено процедурата да започне отново. Пинто ще получи достъп до доклада за преоценка на риска и до съответните материали от заседанията на комисията. След това ще разполага с 10 работни дни, за да представи становището си по предложеното решение и неговите мотиви.

Сигнали за заплахи и връзката с Football Leaks

До обрата се стигна след публична реакция на Пинто и на неговите адвокати. Той заяви, че е получил „множество смъртни заплахи“ и че прекратяването на полицейската охрана би го поставило в опасност. Пинто обяви и кампания за набиране на средства, с които да покрие разходите си за сигурност.

По думите му уведомлението за прекратяване на защитата е дошло часове след обявяването на решението по случая с Манчестър Сити във Висшата лига на Англия. Част от информацията, използвана в разследването срещу клуба, е била публикувана първоначално чрез Football Leaks, а по-късно е станала основа за журналистически материали и официални проверки.

Пинто беше арестуван в Будапеща през януари 2019 г. и по-късно предаден на Португалия. През септември 2023 г. съд в Лисабон го призна за виновен по девет престъпления и наложи условна присъда от четири години. Отделно от наказателното дело той продължи да сътрудничи на разследващи органи, докато се намираше под специална защита.

Последното решение не представлява окончателно потвърждение, че режимът ще бъде запазен безсрочно. То отменя досегашното прекратяване заради процедурни нарушения и дава на Пинто възможност да бъде изслушан, преди португалските власти да вземат ново решение.

Източници: pt.euronews.com, theguardian.com, rtp.pt