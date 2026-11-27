Мениджърът на Арсенал Микел Артета опита да намали напрежението преди предстоящото домакинство на Манчестър Сити във Висшата лига. Испанският специалист е категоричен, че двубоят на „Емиратс“ е важен за амбициите на двата отбора, но моментът от сезона все още не позволява да се правят генерални заключения за битката за шампионската титла.

„Артилеристите“ посрещат един от основните си конкуренти с преднина от шест точки пред третия в класирането Манчестър Сити. Тимът на Енцо Мареска обаче преминава през труден период в първенството, след като е спечелил само една точка в последните си четири срещи, въпреки силния старт със седем последователни победи.

Артета призна значението на подобни директни сблъсъци, особено когато става въпрос за домакински мачове срещу водещите отбори в Англия. Той обаче напомни, че до края на кампанията остава много време и резултатът от една среща не бива да бъде приеман като определящ за крайното класиране.

„Когато играем домакински мачове срещу големи отбори, това е ключово в борбата за титлата. Знаем колко важни са тези срещи и каква разлика могат да направят. Но е ноември и знаем колко дълго още имаме да играем. Това е едно и също за всеки отбор“, заяви испанецът пред медиите.

Освен за резултатите, наставникът на лондончани говори и за желанието си да вижда по-голяма резултатност от своите футболисти. Артета призна, че би бил значително по-доволен, ако отборът му започне да реализира повече попадения и да предлага още по-атрактивен футбол.

„Предпочитам да вкарват пет, шест или седем гола, със сигурност. Ще се насладя много повече на играта, особено на последните няколко минути. Момчетата ще се забавляват повече. Вкарването на голове в крайна сметка създава радост и щастие по трибуните. Това е най-важното нещо във футбола“, сподели мениджърът.

Въпреки лидерската си позиция Арсенал все още не впечатлява с особено висока резултатност. Лондончани са отбелязали 17 попадения в първите си 11 шампионатни срещи, което ги поставя на седмо място по този показател. За сметка на това защитата е основното оръжие на отбора – само седем допуснати гола показват колко стабилно се представя тимът в дефанзивен план.

Английският гранд се стреми да сложи край на дългото чакане за шампионски триумф, като амбицията е да спечели титлата за първи път от 1935 година насам. Артета обаче иска неговите футболисти да не възприемат напрежението около битката за първото място като пречка, а да се наслаждават на възможността да играят футбол на най-високо ниво.

Според испанския специалист удоволствието от играта трябва да бъде неизменна част както от тренировъчния процес, така и от официалните срещи. Той смята, че разнообразието, креативността и добрата атмосфера са важни за развитието на отбора.

„Забавлението е да си на терена и да тренираш. Ако това не е забавно, мисля, че имаме проблем. Тогава можеш да видиш различни моменти и да бъдеш малко креативен. Да не правиш всеки ден едно и също. Но мисля, че момчетата обичат да тренират и обичат да играят, което е необходимо“, допълни Артета.

Предстоящият сблъсък на „Емиратс“ ще бъде сериозен тест за амбициите на двата отбора, макар и според наставника на Арсенал да е твърде рано за решаващи изводи в шампионската надпревара.