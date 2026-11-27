Антоан Семеньо може да се завърне в игра за Манчестър Сити още през следващата седмица, съобщи мениджърът Енцо Мареска. Ганайският национал вече тренира на терена, но окончателното решение за включването му в групата ще бъде взето според физическото му състояние.

„Имаме добри новини, Антоан е доста близо до завръщане. Той вече тренира и се надявам да играе отново през следващата седмица“, заяви Мареска преди гостуването на Арсенал. Италианският специалист добави, че Семеньо е важен за състава, но посочи Илиман Ндиайе като футболист, който в момента се справя добре на същата позиция.

Семеньо получи контузия в коляното при победата с 3:2 срещу Ипсуич Таун на 17 октомври. Той напусна терена по време на двубоя и оттогава не е участвал в официален мач на Манчестър Сити. Преди травмата нападателят беше сред водещите играчи в атаката на тима.

Манчестър Сити ще гостува на Арсенал на 29 ноември на стадион „Емирейтс“. Лондончани водят в класирането с 28 точки след 11 мача, докато тимът на Мареска е трети с 22 точки. Победа на гостите ще намали разликата до лидера на три точки.

Двубоят идва след труден период за Манчестър Сити. Отборът спечели само една точка в последните си четири мача от Висшата лига, а равенството 1:1 с Фулъм на 21 ноември прекъсна серия от 20 поредни победи срещу този съперник във всички турнири. Именно след този мач Мареска определи завръщането на Семеньо като важна новина за тима.

„Вече показахме, че можем да печелим важни мачове като гости. Спечелихме на „Олд Трафорд“ и „Анфийлд“, така че не виждам причина да не можем да победим и там“, каза Мареска за предстоящото гостуване на Арсенал.

Завръщането на Семеньо обаче все още не е потвърдено за конкретен мач. Мареска говори за възможност нападателят да бъде готов през следващата седмица, а не за сигурно участие срещу Арсенал.