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Гуардиола се снима с Александър Везенков след драмата в Барселона

Гуардиола се снима с Александър Везенков след драмата в Барселона

17 Октомври, 2026 10:44 956 1

  • александър везенков-
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  • барселона

Българинът отбеляза 25 точки за победата на Олимпиакос със 105:100

Гуардиола се снима с Александър Везенков след драмата в Барселона - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хосеп Гуардиола се срещна с Александър Везенков след края на драматичния мач между Барселона и Олимпиакос в Евролигата. Българският баскетболист се снима с бившия треньор на Манчестър Сити, който изгледа срещата от трибуните на „Палау Блауграна“.

Олимпиакос спечели със 105:100 след продължение в двубой от шестия кръг на редовния сезон. Везенков беше най-резултатният играч в срещата с 25 точки, към които добави 6 борби.

Българинът и Гуардиола разговаряха, прегърнаха се и позираха за обща снимка.

„Великите разпознават великите“, написа Олимпиакос към снимките и видеото от срещата. Посланието беше придружено от кадри, на които Везенков и Гуардиола си разменят поздрави след двубоя.

Успехът в Барселона е пети за Олимпиакос в първите шест мача от сезона в Евролигата. Гръцкият тим е с баланс 5-1, докато Барселона остава с 3 победи и 3 загуби.

Срещата имаше допълнителен личен контекст за Везенков, който е бивш играч на Барселона. Гуардиола също е свързан с клуба от Каталуния, където изгради най-успешния период в треньорската си кариера.


Испания
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    Спорта си е СПОРТ и големите са си ГОЛЕМИ.

    11:39 17.10.2026

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