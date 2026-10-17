Гуардиола се снима с Александър Везенков след драмата в Барселона

Хосеп Гуардиола се срещна с Александър Везенков след края на драматичния мач между Барселона и Олимпиакос в Евролигата. Българският баскетболист се снима с бившия треньор на Манчестър Сити, който изгледа срещата от трибуните на „Палау Блауграна“.

Олимпиакос спечели със 105:100 след продължение в двубой от шестия кръг на редовния сезон. Везенков беше най-резултатният играч в срещата с 25 точки, към които добави 6 борби.

Българинът и Гуардиола разговаряха, прегърнаха се и позираха за обща снимка.

„Великите разпознават великите“, написа Олимпиакос към снимките и видеото от срещата. Посланието беше придружено от кадри, на които Везенков и Гуардиола си разменят поздрави след двубоя.

Успехът в Барселона е пети за Олимпиакос в първите шест мача от сезона в Евролигата. Гръцкият тим е с баланс 5-1, докато Барселона остава с 3 победи и 3 загуби.

Срещата имаше допълнителен личен контекст за Везенков, който е бивш играч на Барселона. Гуардиола също е свързан с клуба от Каталуния, където изгради най-успешния период в треньорската си кариера.