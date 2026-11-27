Родри поднови тренировки с първия състав на Барселона и направи следваща крачка към завръщането си в игра. Полузащитникът се включи в заниманието на тима в петък, но все още не е потвърдено, че ще бъде титуляр или ще запише минути в предстоящия мач.

Барселона гостува на Депортиво Ла Коруня в неделя, 29 ноември, на „Риасор“. Според испанските медии планът на Ханзи Флик е Родри да попадне в групата и при подходящо развитие на срещата да получи игрово време. Целта е той да възстанови ритъма си преди домакинството на Атлетико Мадрид на 2 декември.

„Възстановяването на Родри върви добре“, заяви Флик на 21 ноември, когато беше запитан за състоянието на полузащитника. Думите му бяха последвани от завръщането на испанеца към работа с отбора, макар и първоначално с ограничено натоварване.

Родри получи контузията на 3 ноември в двубоя срещу Астън Вила от Шампионската лига. Той изпита болки в задната част на дясното бедро и беше заменен на почивката при победата на Барселона с 3:0.

Барселона съобщи на 4 ноември, че медицинските изследвания са установили лека травма на двуглавия бедрен мускул. Клубът не посочи точен срок за възстановяване, като уточни, че той ще зависи от развитието на състоянието му.

Родри пропусна мача с Атлетико Мадрид на 8 ноември, както и последвалите срещи с Виляреал и Сабах. За последно той беше извън групата при гостуването на Барселона в Баку, където каталунците победиха Сабах с 4:1 на 25 ноември. След завръщането си от Азербайджан отборът поднови подготовката за мача с Депортиво.

Андреас Кристенсен и Марк Бернал не тренираха с основната група в петък. Испанските медии очакват двамата да бъдат включени в състава за гостуването на Депортиво, но окончателното решение ще бъде взето след последната тренировка.