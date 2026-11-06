Стеф Къри се изкачи до 17-о място сред реализаторите в НБА

Стеф Къри се изкачи до 17-о място във вечната класация на реализаторите в НБА. Гардът на Голдън Стейт Уориърс достигна общо 26 737 точки след победата над Маями Хийт със 120:100.

Къри отбеляза 29 точки за 28 минути на терена. Той добави 4 асистенции и 1 отнета топка, като реализира 6 от 12-те си опита за три точки.

С новото си постижение американецът изпревари легендата Оскар Робъртсън, който има 26 710 точки. След Къри в класацията остава действащият играч на Денвър Нъгетс ДеМар ДеРоузън с 26 775 точки, което означава, че разликата между двамата е 38 точки.

Националната баскетболна асоциация отбеляза рекорда с кратко послание: „Стеф минава пред Оскар“. Постижението дойде в мач, донесъл на Голдън Стейт шестата поредна победа.

Къри е четирикратен шампион в НБА и двукратен носител на наградата за най-полезен играч в редовния сезон. Той е сред най-резултатните баскетболисти в историята на лигата, а мястото му в класацията може да се промени още в следващите мачове заради малката разлика с ДеРоузън.