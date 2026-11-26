ЛеБрон Джеймс записа първия си трипъл-дабъл с екипа на Филаделфия и изведе „Севънти Сиксърс“ до победа със 111:104 над Маями в мач от Купата на НБА. 41-годишният баскетболист завърши срещата с 25 точки, 12 асистенции и 10 борби.

С представянето си Джеймс стана най-възрастният играч в историята на НБА с трипъл-дабъл. Той вече има 126 такива мача в кариерата си, а на 30 декември ще навърши 42 години.

Маями започна по-добре и водеше след първата четвърт, но Джеймс пое инициативата във втората. Звездата на Филаделфия отбеляза 14 поредни точки, след което домакините направиха обрат и се оттеглиха на почивка с аванс от 62:53.

„Искахме да се върнем към защитната си идентичност. Не го направихме в първата четвърт, но през следващите 36 минути се върнахме към нея“, заяви Джеймс.

Той осигури трипъл-дабъла си с борба в края на двубоя, което предизвика овации на крака от трибуните. Според НБА Джеймс е реализирал 9 от 15-те си стрелби от игра, включително четири тройки.

Тайрийз Макси добави 30 точки за победителите, а Ви Джей Еджкомб завърши с 18. За Маями Янис Адетокунбо записа 32 точки и 14 борби, но отборът не успя да спре серията на домакините.

Филаделфия подобри баланса си до 15-4 и запази най-добрия резултат в Източната конференция. Маями прекъсна серията си от седем поредни победи и е с 10 успеха и 7 поражения.

Двубоят се проведе без Джоел Ембийд, който пропусна срещата заради заболяване. Джейлън Браун също не завърши мача заради стягане в лявото бедро.

Следващият мач на Филаделфия е гостуване на Хюстън на 28 ноември.