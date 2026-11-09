Новини
Спорт »
Тенис »
Борис Бекер не би се съгласил да бъде треньор на Зверев

Борис Бекер не би се съгласил да бъде треньор на Зверев

9 Ноември, 2026 15:09 429 2

  • борис бекер-
  • александър зверев-
  • тенис-
  • треньорство-
  • atp-
  • световен тенис-
  • германски тенис-
  • спортни новини

Германската тенис легенда засегна и темата за евентуалното си завръщане към треньорската професия

Борис Бекер не би се съгласил да бъде треньор на Зверев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на световния тенис Борис Бекер обясни защо не би се съгласил да стане треньор на Александър Зверев. Според германеца подобно партньорство би могло да бъде успешно само ако той разполага с пълната власт при вземането на решения в спортно-техническия процес.

„Трябва да бъда главен треньор. Няма как нещата да се получат, ако някой от семейството му има различно мнение и го изразява на език, който не разбирам – в конкретния случай руски“, заяви Бекер.

Бившият шампион от Големия шлем разкри, че вече е имал възможност да помага на Зверев както по време на мачове, така и в тренировъчния процес. Двамата са преминали през добри и трудни моменти, а германецът подчерта, че възрастовата разлика и опитът му понякога изискват да бъде по-категоричен в съветите си.

„С 30 години съм по-възрастен от него и имам деца на неговата възраст. Понякога младите трябва да чуят неща, които не им харесват. Дори това може да ги мотивира допълнително. Те си казват: „Какво иска този? Ще му покажа на този старец“. И това е напълно нормално. Най-важното е той да печели. През тази година успява да го прави“, коментира Бекер.

Германската тенис легенда засегна и темата за евентуалното си завръщане към треньорската професия през следващата година. Той призна, че вече е получил няколко предложения, но засега не желае да разкрива имената на заинтересованите тенисисти.

„Имам няколко предложения. Разбира се, няма да разкривам конкретни имена. Нека видим какво ще се случи през следващата година“, добави Бекер.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Притрябвал

    0 0 Отговор
    му е на Зверев !

    15:14 09.11.2026

  • 2 урко

    0 0 Отговор
    реалността е, че Бекер никой не го иска за треньор, така че той просто си проветрява устата, като ги говори тия неща. По тая логика и аз мога да кажа , че не бих се съгласил да съм треньор

    15:29 09.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове