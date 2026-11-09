Борис Бекер не би се съгласил да бъде треньор на Зверев

Легендата на световния тенис Борис Бекер обясни защо не би се съгласил да стане треньор на Александър Зверев. Според германеца подобно партньорство би могло да бъде успешно само ако той разполага с пълната власт при вземането на решения в спортно-техническия процес.

„Трябва да бъда главен треньор. Няма как нещата да се получат, ако някой от семейството му има различно мнение и го изразява на език, който не разбирам – в конкретния случай руски“, заяви Бекер.

Бившият шампион от Големия шлем разкри, че вече е имал възможност да помага на Зверев както по време на мачове, така и в тренировъчния процес. Двамата са преминали през добри и трудни моменти, а германецът подчерта, че възрастовата разлика и опитът му понякога изискват да бъде по-категоричен в съветите си.

„С 30 години съм по-възрастен от него и имам деца на неговата възраст. Понякога младите трябва да чуят неща, които не им харесват. Дори това може да ги мотивира допълнително. Те си казват: „Какво иска този? Ще му покажа на този старец“. И това е напълно нормално. Най-важното е той да печели. През тази година успява да го прави“, коментира Бекер.

Германската тенис легенда засегна и темата за евентуалното си завръщане към треньорската професия през следващата година. Той призна, че вече е получил няколко предложения, но засега не желае да разкрива имената на заинтересованите тенисисти.

„Имам няколко предложения. Разбира се, няма да разкривам конкретни имена. Нека видим какво ще се случи през следващата година“, добави Бекер.