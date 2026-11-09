Зидан повика защитник от Втора Бундеслига за Франция

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан повика защитника на Волфсбург Саел Кумбеди за последните два мача от груповата фаза на Лигата на нациите през ноември. 21-годишният десен бек ще замени контузения Пиер Калюлю от Ювентус.

Калюлю е получил увреждане на задната част на лявото бедро при мача на клубния си тим с Фиорентина. Въпреки че е завършил срещата, последвалите медицински изследвания са показали лезия.

„След мача и проведените изследвания в тясно сътрудничество с клуба му Пиер Калюлю има лезия на задната част на лявото бедро. Той отпада от лагера и остава в Торино, за да се лекува“, съобщи щабът на Франция.

Повиквателната е първа за Кумбеди в мъжкия национален отбор. Той първоначално е бил включен в състава на Франция до 21 години, но вместо да се присъедини към младежите, ще бъде част от групата на Зидан. За място в дясната зона на отбраната ще се конкурира с Мало Густо.

Кумбеди играе за Волфсбург, който през настоящия сезон се състезава във Втора Бундеслига. Защитникът е записал 7 мача в първенството, без да се е отличил с гол или асистенция. През миналия сезон, когато Волфсбург беше в германския елит, той участва в 24 срещи и направи 5 асистенции.

Французинът е юноша на Льо Авър, а по-късно преминава през Олимпик Лион. В младежкия национален отбор има 9 участия. С повиквателната си за представителния тим той се превръща в един от малкото футболисти, получили шанс при Зидан, докато играят във второто ниво на германския футбол.

Франция ще гостува на Италия на 12 ноември в Милано, а три дни по-късно ще приеме Турция в Бордо. Тимът на Зидан е начело в групата с 3 победи и 1 равенство след първите 4 срещи и ще завърши груповата фаза с двата директни сблъсъка.

Кумбеди може да запише дебют още в Италия, но решението за участието му ще бъде на Зидан. Ако не получи игрови минути в Милано, следващата възможност ще бъде домакинството срещу Турция.